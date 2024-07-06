Kocaeli'de suç örgütüne operasyon

Kocaeli'de, TEM yolu İzmit geçişi Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde başlayan yangın, viyadüğün alt kısmında bulunan ağaçlara da sıçradı. Otomobil ve ağaçlıktaki yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, yolda ise yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.