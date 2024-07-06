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Kocaeli'de suç örgütüne operasyon

Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

07:49 - 6/07/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.


Darıca ilçesinde 5 Mayıs-1 Temmuz'da iş yeri ve araçları kurşunladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.


11 kişi yakalandı


Operasyonda, olaylara karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



#Kocaeli
#operasyon
#suç örgütü
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