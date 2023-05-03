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Kocasinan’da Kafe Sinan Florya açıldı

Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin Beyazşehir Mahallesi’ne kazandırdığı ‘Kafe Sinan Florya' tesisinin açılışı ve çocuk şenliği gerçekleştirildi.

04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kafe Sinan Florya açıldı.

Kafe Sinan Florya açıldı.

Programda, çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi. Çocukların seslendirdiği ‘Hayat bayram olsa’ şarkısına protokol ile birlikte eşlik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan her bir proje ve hizmetlerle Kocasinan’da yaşayan vatandaşların hayatlarına dokunduklarını söyledi. Başkanı Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizi mutlu yaşatmak için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü, Gençlik Merkezi gibi her bir projelerimizle Kocasinan’da yaşayan hemşehrilerimizin hayatına dokunuyoruz. Tesisimiz, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



#Kocasinan Belediyesi
#Kafe Sinan Florya
#Program
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