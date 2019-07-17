Komünist başkan PKK diyemedi

Tunceli Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü PKK’nın araziye önceden yerleştirdiği patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşler hayatını kaybetti. Kahreden olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İki masum çocuğun hayatını kaybettiği hain saldırı Twitter'da "patlama" etiketiyle TT listesinin ilk sırasına oturdu. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun attığı skandal tweet ise büyük tepkilere neden oldu. Maçoğlu açıklamasında PKK adını ve mayınlı tuzağı ifadesini kullanmadı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEMEKLE YETİNDİ

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun sosyal medya hesabından yayınladığı ve binlerce kişinin tepki gösterdiği mesajında şu ifadeleri kullandı; “Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalında meydana gelen patlamada 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu adlı çocuklarımız yaşamını yitirmiştir. Ailesi başta olmak üzere tüm Dersim halkının başı sağolsun...”

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DEMEK ZOR MU?

Komünist Başkan Maçoğlu’nun paylaşımı sonrası sosyal medyada bir araya gelen vatandaşlar şu paylaşımlarda bulundu. “Terör örgütü PKK’nın yola döşediği patlayıcı sonucu şehit düşen 2 çocuk diyemedikten sonra arpa desen buğday desen kooperatif desen ne yazar..”, “Neden PKK'lı teröristlerin döşediği mayın demiyor da patlama diyor acaba?”, “PKK’lı canilerin yerleştirdiği bomba diyeceksin! Kıvırmadan.”, “Başkan hepimizin sempatisini kazandın ancak bu tüp patlaması değil. Açıkça yazar mısınız 'hain teröristlerin işidir' diye.” , “Komünist Başkanımız dedik tüm Türkiye bağrımıza bastık. Teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu iki çocuk feci şekilde katledildi diyemedikten, teröre lanet edemedikten sonra başkan olsan ne olmasan ne yazar.” , “Başkan patlayan bir şey varsa o da bıraktığınız güzel imajınız oldu. Terör saldırısı demek çok mu zordu.” Maçoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, yayınladıkları mesajlarda terör örgütü PKK'yı lanetledi.

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DESTEK VERENLERİN SONU GELECEK

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tek, “O mayını yerleştiren terör örgütü PKK'nın da bu teröristleri destekleyenlerin de sonu gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşlere veda

İki kardeş gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

PKK saldırısında hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda Ovacık’ta toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında baba Ekber ile anne Cevriye Güloğlu ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşı döktü. Vali Tuncay Sonel, baba Ekber'in koluna girerek sürekli teselli etmeye çalıştı. 8 yaşındaki Ayaz, Ovacık Şehit Onur Alan İlkokulu 3. sınıfı bitirdiği, Minik Nupelda’nın ise Ovacık Anaokulu’na kaydının yaptırıldığı öğrenildi.