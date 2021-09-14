Konya şehidini uğurladı ​

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem (23) memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Akşehir’deki babaevi önünde helallik alınmasının ardından Nasreddin Hoca Meydanı’na getirildi. Cenaze törenine katılan binlerce kişi “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.
8 YAŞINDA ANNESİZ KALDI
- Annesiz büyüyen şehidin hikayesi yürekleri dağladı. Şehit Ömer Faruk Erdem’in 8 yaşındayken annesini, 20 yaşındayken de babasını kaybettiği ortaya çıktı. Erdem, babasının vefat etmesinin ardından kardeşleriyle birlikte 85 yaşındaki babaannesinin yanında yaşıyordu. Törende şehidin kız kardeşleri Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime gözyaşlarına hakim olamazken; acılı babaanne Döndü Erdem’i ise yakınları teselli etti.
İZİNDEN YENİ DÖNMÜŞ
1 yıl önce orduya katılıp ilk görev yeri olan Şırnak Uludere’ye bağlı Gülyazı köyünde göreve başlayan şehidin, 10 gün önce memleketine izne geldiği öğrenildi. Şehit asker, bu kez Türk bayrağına sarılı halde tabut içinde geldiği memleketinde gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Şehit Ömer Faruk Erdem’in naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Akşehir Şehitliği’ne defnedildi.