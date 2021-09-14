Konya şehidini uğurladı ​

Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişiye sivil polislerden suçüstü

Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın boş arazisinin, yan tarafındaki iş yeri çalışanları tarafından ruhsatsız otopark olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.



Bunun üzerine 1 Eylül Cumartesi akşam saatlerinde boş araziye gelen sivil ekipler, 25 lira otopark ücreti isteyen B.R.'yi suçüstü yakaladı.





Bitişikteki iş yerinin çalışanı olduğu belirlenen B.R. ile iş yeri sahibi E.İ. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği cezai işlem uygulandığı, boş arazinin ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.