Konya'da minibüs freni boşalınca çaya girdi: Traktör yardımıyla kurtarıldı

23:4310/05/2026, Pazar
Uzun uğraşlar sonucunda araç halat yardımıyla çekildi.
Konya’nın Bozkır ilçesinde freni boşalan minibüs çaya girdi. Araç, vatandaşların yardımı ve traktörle yapılan çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye gelen bir sürücü aracını park etti. Ancak kısa bir süre sonra freni boşalan minibüs, kontrolsüz bir şekilde hareket ederek Aygırdibi Çayı’na girdi. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması olayın boyutlarının büyümesinin önüne geçti. Suyun içindeki aracı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar çevreden yardım istedi. Bölge sakinlerinden Hasan Ay, traktörüyle kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda araç halat yardımıyla çekildi.

Traktörüyle minibüsü çıkaran Hasan Ay, "Bir anlık dalgınlıkla şelalenin sularına kapılan aracı traktörümüzle sudan çıkardık" diye konuştu.


