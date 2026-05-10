Konya'da otomobil şarampole devrildi: İki kişi yaralandı

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya’nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sürücü Ömer Demir ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ömer Demir (60) idaresindeki 33 BFR 23 plakalı otomobil, Karacadağ Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
#Konya
#Kulu
#kaza
#şarampol