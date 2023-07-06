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Korkunç kaza: Kırkpınar güreşçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı 9 yaralı 

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Kırkpınar Güreşleri'ne giden sporcuları taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 

10:01 . 6/07/2023 Perşembe
DHA
Güreşçileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı

Güreşçileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli-Manisa kara yolu Selimiye Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre,  M.H.O. (23) idaresindeki minibüs, R.U. (64) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü M.H.O. ve minibüste yolcu olarak bulunan, M.A.(27), M.C.T.(16), B.R.A.(17), U.B.(29), A.İ.U (25) ,E.K.(19), M.L.Ç.(17) ve C.O.A.(18) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulanslar yaralıları alarak çevre hastanelere sevk etti. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduduğu öğrenildi. Öte yandan, minibüste bulunan kişilerin güreşçi olduğu Antalya'nın Finike ilçesinden yola çıktıkları, Kırkpınar müsabakalarına gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

#Manisa
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34 dakika önce
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