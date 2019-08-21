11'i şehit yakını 300'e yakın işçinin iş akdine son veren Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman müjdeyi verdi. Yaman, Türk'ün işsiz bıraktığı şehit yakınlarını işe alacak. 11 şehit yakını bu hafta içerisinde işlerine geri dönecek.

ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

Şehit yakınları bu kararın ardından çok mutlu olduklarını söyledi. Belediyede çağrı merkezinde görevli olarak çalışan ve Türk'ün işten çıkardığı şehit yakını Zekiye Karademir, "Ramazan ortası hiçbir neden gösterilmeden mesai bitimine 5 dakika kala işimizden çıkarıldık. 7 yaşında bir çocuğum var, ben onun hem annesi hem de babasıyım. Ayakta kalmak zorundaydık. Çok zor günler geçirdik. Allah'tan umut kesilmeyeceğini biliyordum. Şimdi işimize geri alınacağımızı öğrendik. Çok mutluyum içim içime sığmıyor. Ekmeğimize kavuştuk. Onlarda vicdan aramıyorum. Vicdan olsa bu şekilde davranmazlardı. Bir yetim annesini Ramazan ayında işsiz bıraktılar. Çok zor günler geçirdik. Kayyum atanmasıyla birlikte çok şükür kötü günler geride kaldı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR

İşten çıkarılan şehit yakını Şehdavut Gökoğlu da şunları söyledi: "Bize iftira atarak 3 Temmuz'da işten çıkardılar. Benim 2 çocuğum var. HDP bizi hem maddi hem de manevi olarak mağdur etti. Valimiz Mustafa Yaman'ın sayesinde işimize geri döneceğiz. Allah devletimizden razı olsun, bize sahip çıktılar, bizi yalnız bırakmadılar. İşimize döneceğimiz için heyecanlı ve mutluyuz."

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GÜNDEM HDP'li belediye şehit yakınlarını işten çıkardı