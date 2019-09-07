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Adana haberleri: Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı

Kriko yardımıyla kurtarıldı

Adana'da otomobilin, biri elektrikli iki bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobilin altında kalan bir yaralının kriko yardımıyla kurtarıldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi AA
Arabanın altında sıkışan şahıs, kriko yardımıyla kurtarıldı.
Arabanın altında sıkışan şahıs, kriko yardımıyla kurtarıldı.

Adana'da otomobilin biri elektrikli iki bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayşe S. yönetimindeki 01 GL 350 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde biri elektrikli iki bisiklete çarparak devrildi.

Karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kalan kasalı elektrikli bisikletteki sürücü Nuri K., yaklaşık 20 metre aracın altında sürüklendi.

Otomobilin altında sıkışan Nuri K., vatandaşlar tarafından bir tamirciden getirilen kriko yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı Nuri K., otomobil sürücüsü Ayşe S. ve bisikletli Murat K., kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı
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Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı
Adana'da, otomobil sürücü kadın önce bisikletli bir kişiye ardından da refüjden karşı şeride geçmek isteyen elektrikli triportöre çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan triportör sürücüsü karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Bölgedeki bir oto tamircisi, yaralı adamı, krikoyla aracın altından çıkardı.
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