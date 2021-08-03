Kül yağıyor: Çökertme’de alevlerle mücadele devam ediyor

8 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi.

Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı.

İHA

BİNALARA ULAŞAMADI

Geren mevkiinde, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı.

İHA

Ekipler, zaman zaman sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor.

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