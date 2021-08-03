Gündem Kül yağıyor Çökertmede alevlerle mücadele devam ediyor
MUĞLA

Kül yağıyor: Çökertme’de alevlerle mücadele devam ediyor

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’ndeki orman yangını, sabah saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.

Haber Merkezi İHA
Kül yağıyor: Çökertme’de alevlerle mücadele devam ediyor
Çökertme

8 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi.

Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı.

İHA

BİNALARA ULAŞAMADI

Geren mevkiinde, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı.

İHA

Ekipler, zaman zaman sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor.

Devlet Bahçeli: Yangınları siyasi ranta çevirmek isteyenler gaflet içinde
GÜNDEM
Devlet Bahçeli: Yangınları siyasi ranta çevirmek isteyenler gaflet içinde

Antalya Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde: Söndürme çalışmaları sürüyor
GÜNDEM
Antalya Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde: Söndürme çalışmaları sürüyor

145 yangın kontrol altına alındı, 9'u devam ediyor
GÜNDEM
145 yangın kontrol altına alındı, 9'u devam ediyor

Ünlü oyuncu paylaştı: 'Mandıra Filozofu'nun çekildiği koy küle döndü! Son hali yürekleri sızlattı
FOTOĞRAF 12
Title
Muğla’nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda başladıktan sonra yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla mücadele devam ediyor.
Title
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler; Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine ulaştı.
Title
Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
Title
Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.
Title
Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.
Title
Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Title
Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz...
Title
2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.
Title
Çökertme Koyu'nun son hali yürek burktu.
Title
Title
Title
Ünlü oyuncu paylaştı: 'Mandıra Filozofu'nun çekildiği koy küle döndü! Son hali yürekleri sızlattı
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahale devam ediyor. Alevler, 'Mandıra Filozofu' filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi. Çökertme Koyu'nun son halini ünlü oyuncu Arda Esen paylaştı.


Abone Ol Google News
Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor.
Altı ülkeden destek

Altı ülkeden destek

Yangınlarla mücadelede hangi ülkeler uçak gönderdi?
Yunanistan yardım önerisini ihtiyacımız var diyerek geri çekti

Yunanistan yardım önerisini 'ihtiyacımız var' diyerek geri çekti

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

​Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Filmin çekildiği Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.