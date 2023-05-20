Kültür ve Tasarımın Buluşma Noktası Şile'de Markalaşma Rüzgarları Esiyor!





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütülen Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında hayata geçen olan Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Projesi ilk etkinliği ile kapılarını Şile Bezi'ne ilgi duyan, dokuyan ve tanıyan girişimci adayları ve sektör profesyonellerine açtı.

Şile'de Yeni Bir Hikâye Başlıyor! Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi’nde Kapılarını Aç tı

Şile Bezi'nin eşsiz dokusunu markalaştırarak Şile’nin eşsiz kültürel mirasına değer katmayı hedefleyen Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonu ve Şile Belediyesi’nin liderliğinde çalışmalarına başladı. Şile Bezi’nin tüm dünyada tanıtmayı ve yaşatmayı hedefleyen Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, Şile Bezi'nin marka değerini yükseltmek ve Şile Bezi özelinde moda tasarımına yeni bir boyut kazandırmak için adım atıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütülen Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında hayata geçen Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi ilk etkinliği ile kapılarını Şile Bezi'ne ilgi duyan, dokuyan ve tanıyan girişimci adayları ve sektör profesyonellerine açtı.

“Başkan Ocaklı, Bugün Bir Hayalimiz Daha Gerçekleşti”

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi’nin ilk eğitim semineri ile çıktığı yolculuğun çok güzel başarıların başlangıcı olacağına inandığını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Belediye Başkanı olduğumda bir hayal kurduk. Bu hayali gerçekleştirmek için de ciddi adımlar attık, projeler ürettik. Mahallelerimizdeki atölyelerimizde eğitimler verdik, bez üretimine başladık. Üretime destek sağlayacak Şile Bezi Üretim Tesisimizi TOKİ ile inşa ediyoruz. Bugün, ürünlerimizi çıkarmak Şile Bezi’nin çok daha büyük projelerin içinde yer alabilmesi adına Kolektif Tasarım Merkezi projesini de aktif olarak hayata geçirdik. Bu merkezimizde kadınlarımıza girişimcilikten, e-ticarete, moda tasarımından, yaratıcılığa, workshoplardan, keçe boyama, baskı tekniklerine kadar birbirinden farklı atölyeler düzenleyeceğiz. İlk seminerimizi katılan tüm kadınlarımıza, eğitmenlerimize ve bu projeyi hayata geçirebilmek için gece gündüz çalışan tüm ekibime teşekkürü bir borç bilirim. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Geleneksel Dokularla Modern Tasarımı Birleştiriyor, Şile'de Yeni Bir Hikâye Başlıyor!

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından Şile Bezi'nin markalaşmasına yeni bir soluk getirmek amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ve Şile Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen proje, düzenlenen seminer ile start aldı.

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi’nde düzenlenen ilk seminerde KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı) Genel Sekreteri Zeynep Demir, "Kadın Girişimciliğinde Markalaşmanın Yol Haritası" başlığıyla katılımcılara ilham verici bir perspektif sundu. Düzenlenen seminere Şile Bezi'ne ilgi duyan, dokuyan ve tanıyan girişimci adayları ve sektör profesyonelleri ile Şile’de yaşayan çok sayıda kadın katılarak bilgi aldı.

KADEM Genel Sekreteri Zeynep Demir; “Şile Bezi, Kadın Girişimcilere Yol Haritası Çizecek”

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi'nin ilk seminerine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten KADEM Genel Sekreteri Zeynep Demir, kadın girişimciliği ve markalaşma ile ilgili şunları söyledi: “Kadın girişimciliği, markalaşma ve yaratıcılık konularında deneyimlerimi paylaşarak katılımcılara ilham vermek benim için önemli bir fırsat. Kadınların gücünü ve potansiyelini markalaşma sürecinde ortaya çıkararak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek, toplumsal kalkınmada büyük bir etki yaratır. Şile Bezi'nin eşsiz dokusunu bu proje aracılığıyla değerlendirecek olan kadın girişimciler, markalaşmanın yol haritasını çizecek ve gelecekteki başarılarını şekillendirecektir. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi'nin kadın girişimciliğini desteklemesi ve yaratıcılığı teşvik etmesi, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Bu projenin başarılı olacağına inanıyorum ve kadınların potansiyellerini keşfetmeleri ve kendi markalarını oluşturmaları için onlara cesaret ve destek vermekten mutluluk duyuyorum.”

“İSTKA’nin Desteği ile Projemiz Büyük Başarılara Ulaşacak”

Şile Bezi'nin köklü geçmişi ve değeri vurgulandığı seminerde konuşan Başkan Yardımcısı Ömer Keser, “Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi ile Şile'nin kültürel mirasına ve ekonomisine önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Şile Bezi'nin eşsiz dokusunu gelecek kuşaklara taşımak için İSTKA’nın desteği ile Şile Belediyesi’nin öncülük ettiği bu projenin özellikle kadınları merkeze alarak büyük bir başarıya ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

“Kadınlara Rehberlik Etmek İçin Buradayız”

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Koordinatörü Gülşah Yıldız ise Şile Bezi'nin markalaşması için bir platform oluşturarak kadın girişimcilerin gücünü ortaya çıkarmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Yıldız, “Kadınların yaratıcılığını ve iş fikirlerini desteklemek, onlara markalaşma yolunda rehberlik etmek için buradayız. Şile Bezi'nin eşsiz dokusuyla birleşen kadın girişimcilik potansiyeli, bu proje sayesinde ulusal ve uluslararası arenada parlayacak. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, Şile Bezi'nin köklü geçmişini koruyarak geleceğe taşımanın yanı sıra yeni nesillerin girişimcilik ruhunu canlandırmayı ve yaratıcı endüstrilerin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor” diye konuştu.

KADEM Genel Sekreteri, Demir, Atölyeleri Gezdi

Seminer kapsamında KADEM Genel Sekreteri Zeynep Demir, Geleneksel Yöntemlerle Dokunan Köy Atölyesi, Şile Bezi ürünlerinin satışa sunulduğu showroom ve El Sanatları Merkezi’ndeki atölyeleri ziyaret etti. Atölyelerde üretim yapan kadınlardan bilgi alan Zeynep Demir, Şile Bezi’nin üretim aşamasını da yerinde inceleme fırsatı buldu



