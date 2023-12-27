Kürdistan uyarısı

Bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu’nda DEM Parti milletvekilleri, ‘Kürdistan’ ifadesini kullandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç’un son gün söz almasından sonra konuşan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İç Tüzük’e göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı tanımlamaların yapmanın yasak ve yaptırıma bağlı olduğunu ifade etti. Bozdağ, “Bu hususu Genel Kuruldaki herkese bir uyarı olarak söylüyorum” dedi. İç Tüzük kapsamında, milletvekillerine kınama ve geçici olarak Meclis’ten çıkarma cezaları verilebiliyor. Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezası, en çok üç birleşim için veriliyor. Kınama ve geçici çıkarma cezaları, Meclis Başkanı ya da başkanvekilinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından görüşmesiz olarak işaret oyu ile kararlaştırılıyor.