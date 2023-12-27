|
Gündem

Kürdistan uyarısı

Bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu’nda DEM Parti milletvekilleri, ‘Kürdistan’ ifadesini kullandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç’un son gün söz almasından sonra konuşan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İç Tüzük’e göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı tanımlamaların yapmanın yasak ve yaptırıma bağlı olduğunu ifade etti.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:37 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu’nda DEM Parti milletvekilleri, ‘Kürdistan’ ifadesini kullandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç’un son gün söz almasından sonra konuşan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İç Tüzük’e göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı tanımlamaların yapmanın yasak ve yaptırıma bağlı olduğunu ifade etti. Bozdağ, “Bu hususu Genel Kuruldaki herkese bir uyarı olarak söylüyorum” dedi. İç Tüzük kapsamında, milletvekillerine kınama ve geçici olarak Meclis’ten çıkarma cezaları verilebiliyor. Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezası, en çok üç birleşim için veriliyor. Kınama ve geçici çıkarma cezaları, Meclis Başkanı ya da başkanvekilinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından görüşmesiz olarak işaret oyu ile kararlaştırılıyor.


#TBMM
#Bekir Bozdağ
#DEM
#HDP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri