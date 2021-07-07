​Kurye ve para aklama işini kadınlar yapmış: Uyuşturucu parası baldıza emanet

ABDULLAH SARİCAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan “Bataklık” iddianamesinde, çetenin kadın üyelerinin faaliyetleriyle ilgili önemli tespitler yer aldı. 73 kişi hakkında hazırlanan iddianameye göre, “örgüt liderleri” Çetin Gören ve Nejat Daş ile “örgüt yöneticileri” Cemal Deniz Şahan, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş, Perry James Young ve Uğur Bülent Göçer’in toplam bin 482’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
DÖVİZ BÜROSUNDA AKLADILAR
- Uyuşturucu gelirinden elde edilen paraların bir bölümünün örgüt yöneticilerinden tutuklu sanık Handan Kaymaz’ın yönetimindeki Şehnaz Döviz ve Altın Ticareti Yetkili Müessese Anonim Şirketi üzerinden aklandığı ifade edildi. İddianamede, “Handan Kaymaz’ın döviz bürosu aracılığıyla uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet gösterdiği soruşturma kapsamında elde edilen delillerle ispatlanmıştır” tespitine yer verildi.
ABLALARA KURYELİK GÖREVİ
İddianamede, Çetin Gören’in ablaları tutuksuz sanıklar Selma Bilici ve Fadile Köse’yle ilgili MASAK’a ihbar yapıldığı bilgisi yer aldı. İhbarda, “Bilici ve Köse adına çeşitli bankalarda çok sayıda kasa olduğu, bu kasaların da parayla dolu olduğu” iddiasında bulunulduğu ifade edildi. Bilici ve Köse’nin örgütte “kuryelik” yaptığı belirtilen iddianamede, “120 milyon Euro üzerinde paranın Brüksel üzerinden Gaziantep’e fiziken getirilmesinde görevli kuryeler arasında oldukları anlaşılmıştır” denildi.
Baronun eşi
- Uyuşturucu baronu Nejat Daş’ın eşi Hanife Daş da sanıklar arasında. İddianamede, tutuksuz sanık Hanife Daş’la ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Hanife Daş, para aklama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği CHS Group İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirket’in yüzde 25 hisse ile ortağı. Banka hesaplarına konu olan tutarlar, adına satın alınan taşınmazlar ve üzerine kayıtlı motorlu araçların uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirleriyle alındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şirketin uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen gelirle kurulduğu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen gelirlerin yasal yollarla elde edildiği yönünde kanaat uyandırmak amacıyla faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.”