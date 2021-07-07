​Kurye ve para aklama işini kadınlar yapmış: Uyuşturucu parası baldıza emanet

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan “Bataklık” iddianamesinde, çetenin kadın üyelerinin faaliyetleriyle ilgili önemli tespitler yer aldı.

Çetin Gören

DÖVİZ BÜROSUNDA AKLADILAR

Uyuşturucu gelirinden elde edilen paraların bir bölümünün örgüt yöneticilerinden tutuklu sanık Handan Kaymaz’ın yönetimindeki Şehnaz Döviz ve Altın Ticareti Yetkili Müessese Anonim Şirketi üzerinden aklandığı ifade edildi. İddianamede, “Handan Kaymaz’ın döviz bürosu aracılığıyla uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet gösterdiği soruşturma kapsamında elde edilen delillerle ispatlanmıştır” tespitine yer verildi.

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ABLALARA KURYELİK GÖREVİ

İddianamede, Çetin Gören’in ablaları tutuksuz sanıklar Selma Bilici ve Fadile Köse’yle ilgili MASAK’a ihbar yapıldığı bilgisi yer aldı. İhbarda, “Bilici ve Köse adına çeşitli bankalarda çok sayıda kasa olduğu, bu kasaların da parayla dolu olduğu” iddiasında bulunulduğu ifade edildi. Bilici ve Köse’nin örgütte “kuryelik” yaptığı belirtilen iddianamede, “120 milyon Euro üzerinde paranın Brüksel üzerinden Gaziantep’e fiziken getirilmesinde görevli kuryeler arasında oldukları anlaşılmıştır” denildi.

Baronun eşi