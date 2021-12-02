LC Waikiki’den Aksaray’a fabrika: Anadolu'dan dünyaya ihracat yapacak

Fabrikanın 550 bin metrekarelik bir alana kurulacağını anlatan Vali Hamza Aydoğdu, “28 ülkede 608 mağazası olan ve Türkiye’nin tekstil devlerinden olan LC Waikiki’ye teşekkür ediyorum. Fabrika, 3,65 milyar liraya mal olacak, tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam sağlanacak” diye konuştu.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ise fabrikanın tüm dünya hinterlandına tedarik zinciri yapabilecek ve temel bir üs haline gelecek şekilde planladıklarını ifade etti.

Fabrikanın Türkiye ekonomisine çok değerli katkılar sunacağını aktaran Özçer, “Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim için de çok onur verici bir gün. Büyümemize paralel olarak Aksaray’da büyük bir yatırımın temelini attık, ülkemize ve milletimize hayırlar getirsin” ifadelerini kullandı.

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