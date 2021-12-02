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AKSARAY TÜRKİYE EKONOMİSİ

LC Waikiki’den Aksaray’a fabrika: Anadolu'dan dünyaya ihracat yapacak

Aksaray’da, 3 milyar 650 milyon liralık yatırımla 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı. Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye’nin en önemli giyim markalarından LC Waikiki’nin en büyük yatırımlarından bir tanesi olacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LC Waikiki’den Aksaray’a fabrika: Anadoludan dünyaya ihracat yapacak
Fabrika tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Fabrikanın 550 bin metrekarelik bir alana kurulacağını anlatan Vali Hamza Aydoğdu, “28 ülkede 608 mağazası olan ve Türkiye’nin tekstil devlerinden olan LC Waikiki’ye teşekkür ediyorum. Fabrika, 3,65 milyar liraya mal olacak, tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam sağlanacak” diye konuştu.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ise fabrikanın tüm dünya hinterlandına tedarik zinciri yapabilecek ve temel bir üs haline gelecek şekilde planladıklarını ifade etti.

Fabrikanın Türkiye ekonomisine çok değerli katkılar sunacağını aktaran Özçer, “Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim için de çok onur verici bir gün. Büyümemize paralel olarak Aksaray’da büyük bir yatırımın temelini attık, ülkemize ve milletimize hayırlar getirsin” ifadelerini kullandı.


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