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Ekonomi LC Waikikiden 25 bin yetime bayramlık
İŞ DÜNYASI

LC Waikiki'den 25 bin yetime bayramlık

LC Waikiki, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

Haber Merkezi Diğer
LC Waikikiden 25 bin yetime bayramlık
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Ülkemizin önde gelen giyim firmalarından LCWaikiki, bu Ramazan Bayramı'nda da yetimleri unutmadı.

Firma, İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, "Türkiye’nin en büyük hazır giyim markalarından olan malum firmamız bu bayram da yetimleri unutmadı. Malum firmamız İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık hediye etti." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl da milyonlarca parça giyecek hediye etmişti

Firma, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da 1 Milyon 700 bin parça giyeceği İHH aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine hediye etmişti.

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