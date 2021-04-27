LC Waikiki'den 25 bin yetime bayramlık

Ülkemizin önde gelen giyim firmalarından LCWaikiki, bu Ramazan Bayramı'nda da yetimleri unutmadı.

Firma, İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, "Türkiye’nin en büyük hazır giyim markalarından olan malum firmamız bu bayram da yetimleri unutmadı. Malum firmamız İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık hediye etti." ifadelerini kullandı.

Evet arkadaşlar, Türkiye’nin en büyük hazır giyim markalarından olan malum firmamız bu bayram da yetimleri unutmadı. Malum firmamız İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık hediye etti... Allah razı olsun diyelim...



YetimGülerse DünyaGüler pic.twitter.com/zq0hocEZUe REKLAM April 27, 2021

Geçtiğimiz yıl da milyonlarca parça giyecek hediye etmişti

Firma, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da 1 Milyon 700 bin parça giyeceği İHH aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine hediye etmişti.

EKONOMİ LC Waikiki bir kez daha gönülleri fethetti: İHH'ya 52 TIR giyecek bağışladı