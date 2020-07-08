LGBT lobisinin hedefindeki LC Waikiki'ye sosyal medyadan destek yağdı

Türkiye'de giyimden modaya, eğitimden film sektörüne kadar birçok alanda aktif rol almaya çalışan LGBT lobileri LC Waikiki'ye boykot kampanyası başlattı.

LC Waikiki yönetimi, LGBT sembollerini çağrıştıran gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi figürleri kullanmama kararı almıştı.

Bu durumdan rahatsız olan LGBT lobilerinin başlattığı boykot kampanyasına karşı STK'lardan iş dünyasına, siyasetçilerden gazetecilere kadar LC Waikiki'ye destek mesajları yağdı.

HAYAT LGBT lobileri devrede: Gökkuşağı figürünü kullanmama kararı alan LC Waikiki'ye boykot başlattılar

Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Her yıl, bakmakta olduğumuz yetim yavrularımıza kıyafet yardımı da yapan LC Waikiki’ye, LGBT gibi oluşumlara karşı sergilediği tutumla milli, manevi ve ailevi değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Her yıl, bakmakta olduğumuz yetim yavrularımıza kıyafet yardımı da yapan LC Waikiki’ye, LGBT gibi oluşumlara karşı sergilediği tutumla milli, manevi ve ailevi değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz.#TebriklerLCWaikiki pic.twitter.com/j8xD8p422t — HAYDER (@ahmetyesevider) July 8, 2020

#TebriklerLCWaikiki etiketi ile yapılan destek mesajlarından bazıları şöyle:





Türkiye'nin tekstil devi #LCWaikiki LGBT lobisinin baskılarına boyun eğmedi. Sosyal medyada eşcinselliği destekleyen paylaşımlar yapan markaların aksine LGBT'yi çağrıştıran ve meşrulaştıran renk kombinasyonlarını da kullanmama kararı almış. Helal olsun. #TebriklerLCWaikiki REKLAM July 8, 2020

Tabii ki #TebriklerLCWaikiki https://t.co/J4nvyGyMTo — Fadime Özkan (@fadimeozkan) July 8, 2020

LC Waikiki ahlaksızlığa "dur" dedi: LGBT sembolleri yasaklandı #TebriklerLCWaikiki #YanındayızLcWaikiki https://t.co/cV13WjRanQ — Diriliş Postası (@dirilispostasi) July 8, 2020

Böyle aslan gibi markalarımızı koruyup kollamak üstümüze bir borçtur.#LCWaikikiBoykot diyerek bu milletin değerlerine düşman olanlara karşı böyle dik duran markalarımızı yedirtmeyeceğiz. pic.twitter.com/DMGftPm8yh — Abdurrahman Uzun🇹🇷 (@uzunabdurrahman) July 8, 2020

OYNAT 00:00 LGBT devşirecek çocuk arıyor Modern dünyanın toplumsal cinsiyet projesi 'cinsiyetsizleştirmek' temelleri üzerinde kuruluyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, her geçen gün 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise çocuklar var. Batı ülkelerindeki bazı eğitim kurumlarında çocukları cinsiyetsizleştirme mühendisliğinden geçiren LGBT lobilerinin amaç ve hedeflerini 'Neler Oluyor'da anlattık: BiP'te paylaş

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