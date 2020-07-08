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Hayat LGBT lobisinin hedefindeki LC Waikikiye sosyal medyadan destek yağdı
AKTÜEL

LGBT lobisinin hedefindeki LC Waikiki'ye sosyal medyadan destek yağdı

LGBT sembollerini andıran figürleri kullanmama kararı aldıktan sonra boykot kampanyasına maruz kalan LC Waikiki'ye sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Twitter'da açılan #TebriklerLCWaikiki etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye'de giyimden modaya, eğitimden film sektörüne kadar birçok alanda aktif rol almaya çalışan LGBT lobileri LC Waikiki'ye boykot kampanyası başlattı.

LC Waikiki yönetimi, LGBT sembollerini çağrıştıran gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi figürleri kullanmama kararı almıştı.

Bu durumdan rahatsız olan LGBT lobilerinin başlattığı boykot kampanyasına karşı STK'lardan iş dünyasına, siyasetçilerden gazetecilere kadar LC Waikiki'ye destek mesajları yağdı.

LGBT lobileri devrede: Gökkuşağı figürünü kullanmama kararı alan LC Waikiki'ye boykot başlattılar
HAYAT
LGBT lobileri devrede: Gökkuşağı figürünü kullanmama kararı alan LC Waikiki'ye boykot başlattılar

Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Her yıl, bakmakta olduğumuz yetim yavrularımıza kıyafet yardımı da yapan LC Waikiki’ye, LGBT gibi oluşumlara karşı sergilediği tutumla milli, manevi ve ailevi değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

#TebriklerLCWaikiki etiketi ile yapılan destek mesajlarından bazıları şöyle:


LGBT devşirecek çocuk arıyor
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LGBT devşirecek çocuk arıyor
Modern dünyanın toplumsal cinsiyet projesi 'cinsiyetsizleştirmek' temelleri üzerinde kuruluyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, her geçen gün 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise çocuklar var. Batı ülkelerindeki bazı eğitim kurumlarında çocukları cinsiyetsizleştirme mühendisliğinden geçiren LGBT lobilerinin amaç ve hedeflerini 'Neler Oluyor'da anlattık:


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