LGBT lobisinin hedefindeki LC Waikiki'ye sosyal medyadan destek yağdı

Türkiye'de giyimden modaya, eğitimden film sektörüne kadar birçok alanda aktif rol almaya çalışan LGBT lobileri LC Waikiki'ye boykot kampanyası başlattı.
LC Waikiki yönetimi, LGBT sembollerini çağrıştıran gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi figürleri kullanmama kararı almıştı.
Bu durumdan rahatsız olan LGBT lobilerinin başlattığı boykot kampanyasına karşı STK'lardan iş dünyasına, siyasetçilerden gazetecilere kadar LC Waikiki'ye destek mesajları yağdı.
Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Her yıl, bakmakta olduğumuz yetim yavrularımıza kıyafet yardımı da yapan LC Waikiki’ye, LGBT gibi oluşumlara karşı sergilediği tutumla milli, manevi ve ailevi değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Her yıl, bakmakta olduğumuz yetim yavrularımıza kıyafet yardımı da yapan LC Waikiki’ye, LGBT gibi oluşumlara karşı sergilediği tutumla milli, manevi ve ailevi değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz.#TebriklerLCWaikiki pic.twitter.com/j8xD8p422t
Her yıl, bakmakta olduğumuz yetim yavrularımıza kıyafet yardımı da yapan LC Waikiki’ye, LGBT gibi oluşumlara karşı sergilediği tutumla milli, manevi ve ailevi değerlerimize sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz.#TebriklerLCWaikiki pic.twitter.com/j8xD8p422t— HAYDER (@ahmetyesevider) July 8, 2020
#TebriklerLCWaikiki etiketi ile yapılan destek mesajlarından bazıları şöyle:
Türkiye'nin tekstil devi #LCWaikiki LGBT lobisinin baskılarına boyun eğmedi. Sosyal medyada eşcinselliği destekleyen paylaşımlar yapan markaların aksine LGBT'yi çağrıştıran ve meşrulaştıran renk kombinasyonlarını da kullanmama kararı almış. Helal olsun. #TebriklerLCWaikiki
Türkiye'nin tekstil devi #LCWaikiki LGBT lobisinin baskılarına boyun eğmedi. Sosyal medyada eşcinselliği destekleyen paylaşımlar yapan markaların aksine LGBT'yi çağrıştıran ve meşrulaştıran renk kombinasyonlarını da kullanmama kararı almış. Helal olsun. #TebriklerLCWaikiki— Ersin Çelik (@ersinceliq) July 8, 2020
Tabii ki #TebriklerLCWaikiki https://t.co/J4nvyGyMTo
Tabii ki #TebriklerLCWaikiki https://t.co/J4nvyGyMTo— Fadime Özkan (@fadimeozkan) July 8, 2020
LC Waikiki ahlaksızlığa "dur" dedi: LGBT sembolleri yasaklandı #TebriklerLCWaikiki #YanındayızLcWaikiki https://t.co/cV13WjRanQ
LC Waikiki ahlaksızlığa "dur" dedi: LGBT sembolleri yasaklandı #TebriklerLCWaikiki #YanındayızLcWaikiki https://t.co/cV13WjRanQ— Diriliş Postası (@dirilispostasi) July 8, 2020
Böyle aslan gibi markalarımızı koruyup kollamak üstümüze bir borçtur.#LCWaikikiBoykot diyerek bu milletin değerlerine düşman olanlara karşı böyle dik duran markalarımızı yedirtmeyeceğiz. pic.twitter.com/DMGftPm8yh
Böyle aslan gibi markalarımızı koruyup kollamak üstümüze bir borçtur.#LCWaikikiBoykot diyerek bu milletin değerlerine düşman olanlara karşı böyle dik duran markalarımızı yedirtmeyeceğiz. pic.twitter.com/DMGftPm8yh— Abdurrahman Uzun🇹🇷 (@uzunabdurrahman) July 8, 2020