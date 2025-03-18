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LGS başvuru tarihleri açıklandı

LGS başvuru tarihleri açıklandı

14:0318/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Milyonlarca öğrenci bu tarihi bekliyordu
Milyonlarca öğrenci bu tarihi bekliyordu

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS başvuru tarihleri açıklandı. 15 Haziran'da yapılacak sınava başvuru 2-11 Nisan'da yapılacak.

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.


Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#LGS
#başvuru tarihi
#e-Okul

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