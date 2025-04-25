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Malatya'da tefeci operasyonu

Malatya'da tefeci operasyonu

20:1325/04/2025, Cuma
IHA
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Malatya'da gerçekleştirilen baskında tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Malatya'da gerçekleştirilen baskında tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da yürütülen soruşturma kapsamında 10 adrese yapılan eş zamanlı baskında borç para karşılığında zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda 70 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 2'si iş yeri olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, faizle borç para verip karşılığında zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müştekilere ait 3 adet boş alacak senedi, borçlara ilişkin vade tarihlerini içeren listeler, iki ajanda, 70 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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