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Nevşehir'de 'tefeci' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de 'tefeci' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

12:0216/03/2025, Pazar
AA
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Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Kalaba beldesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Kalaba beldesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Aramalarda, 1 milyon 790 bin lira değerinde 5 senet, 61 boş senet, 2 borç defteri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Nevşehir Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Kalaba beldesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler H.A, E.A, T.G, N.U. ve E.A. gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 milyon 790 bin lira değerinde 5 senet, 61 boş senet, 2 borç defteri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, T.G. ve N.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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