Nevşehir Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, şüpheliler H.A, E.A, T.G, N.U. ve E.A. gözaltına alındı.

Operasyonda, şüpheliler H.A, E.A, T.G, N.U. ve E.A. gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 milyon 790 bin lira değerinde 5 senet, 61 boş senet, 2 borç defteri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.