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MANİSA

Manisa'da 16 aracın karıştığı zincirleme kaza: Dört kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası polis ekipleri İstanbul'dan İzmir yönüne kara yolunu trafik akışına kapattı.

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Haber Merkezi AA
Manisada 16 aracın karıştığı zincirleme kaza: Dört kişi yaralandı
Kazaya aralarında otomobil, minibüs ve tırların bulunduğu 16 araç karıştı.

İstanbul-İzmir Çevreyolu'nda sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarındaki kazaya aralarında otomobil, minibüs ve tırların bulunduğu 16 araç karıştı.

Polis ekipleri İstanbul'dan İzmir yönüne kara yolunu trafik akışına kapattı.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul'dan İzmir yönüne trafik akışı şehir içinden geçen eski kara yolundan veriliyor.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kadıköy'deki feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadına çarpıp takla attı
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Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesinde saat 13.00 sıralarında 34 RJ 7511 plakalı ciple seyir halinde olan Suphi Hiçbilmez, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Hiçbilmez, cipiyle kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu bir kadına çarptı, ardından da takla atarak ters döndü.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
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Sürücü ise emniyete götürüldü. Kazayı gören Mustafa Akça, Otomobil kaldırıma çıkıp dubaları kırdıktan sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadında kırıklar vardı. Şoförde bir sorun yok. Şoför yaşlıydı diye konuştu.
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Kadırımda yürüyen yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobille kaldırımdaki yayaya çarparak ters döndüğü anlar yer alıyor. Çevredekiler yaralının yardımına koşuyor.
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Kadıköy'deki feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadına çarpıp takla attı
Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen Arzu Süleymanavo adlı kadına çarptı, ardından da takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken sürcü Suphi Hiçbilmez kazayı yara almadan atlattı.

Havalimanında cep telefonu operasyonu: Yakalatmamak için yolculara dağıttılar
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Azerbaycan Gümrük İdaresi’nden Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne aktarılan bilgiler üzerine İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki yolcular takibe alındı.
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Uçaktan inen şüphelilerin, alanda bulunan başka yolculara üzerlerindeki telefonlarını 1er, 2şer dağıttıkları görüldü.
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. Şüphelilerin, uçakta bulundukları sırada da üzerlerindeki çok sayıdaki cep telefonunu kontrollerden kaçırmak amacıyla başka yolculara dağıttığı tespit edildi.
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Olayın bütün failleri gümrük kontrol noktasında denetime alınırken, şüphelilerin eşyalarına yönelik detaylı arama gerçekleştirildi.
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Aramalarda, ünlü markaların en son çıkan modellerine ait olduğu tespit edilen 77 cep telefonu, 18 oyun konsolu ve 6 sanal gerçeklik gözlüğü ele geçirildi.
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Operasyonda ele geçirilen kaçak eşyanın piyasa değerinin 4 milyon 360 bin lira olduğu belirlendi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Havalimanında cep telefonu operasyonu: Yakalatmamak için yolculara dağıttılar
İstanbul Havalimanı'na Azerbaycan'dan gelen uçakta 4 milyon 360 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Şüphelilerin, telefonları kontrolden kaçırmak için başka yolculara dağıttığı tespit edildi.

Kastamonu'da üretilen kapılar Arap ülkelerinden talep görüyor
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Kastamonu kent merkezinde 2002 yılında Ahmet Ceritoğlu tarafından kurulan fabrikada aylık yaklaşık 15 bin kapı üretiliyor.
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Fabrikada 140 kişiye istihdam sağlanırken üretilen kapılar, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Libya, Umman, Suudi Arabistan, Libya ve Lübnan başta olmak üzere Afrika ve Avrupa kıtalarındaki ülkeler ile Amerikaya ihraç ediliyor.
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Fabrikanın üretim müdürü Nadir Bideci, Kastamonunun yüzde 65inin ormanlarla kaplı olduğunu işaret etti.
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Ormanlardan elde edilen birinci sınıf keresteleri kapıya dönüştürdüklerini anlatan Bideci, Ormana yakınlığın verdiği rekabet avantajı ve uygun fiyatla birlikte kaliteli kapıyı hem de ekonomik olarak fabrikanın fiziki yapısıyla birleştirerek piyasaya sunabiliyoruz. Buradaki üretim kapasitemiz çok yüksek. Aylık yaklaşık 15 bin kapı üretme kapasitesine sahibiz. dedi.
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Üretilen kapıların yurt içi ve yurt dışında yoğun talep gördüğünü ifade eden Bideci, yurt içinde 25in üzerinde bayilerinin olduğunu aktardı.
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Bideci, bütün üretimin Kastamonudaki fabrikada gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:
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Yurt dışındaki müşterilerimiz internet üzerinden ve yurt dışındaki bayilerimizden bize ulaşabiliyorlar. Birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların arasında Kuveyt, Amerika, Afganistan, Fildişi Sahili, Mozambik gibi ülkeler var. Özellikle Arap ülkelerinden rağbet görüyoruz. Kapımızın kaliteli ve sağlam olması aynı zamanda yangına dayanıklı kapı üretmemiz nedeniyle Arap ülkelerinden ciddi rağbet görüyoruz. Geçen yıl çok ciddi projeler yaptık. Bu yıl da siparişlerimizin yarısını yurt dışı piyasadan doldurmuş durumdayız.
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Fabrikanın Kastamonu ve Türkiyeye katkı sağladığını ifade eden Bideci, Kapı sektörüne yatırım yapan en büyük fabrikalar arasındayız. Kastamonuda ürettiğimiz kapıların dünyaya gitmesi bizi çok mutlu ediyor. diye konuştu.
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Bideci, kapasite artırarak ve kendilerini geliştirerek Türkiye ve dünyanın her yerine kapı göndermek istediklerini sözlerine ekledi.
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Kastamonu'da üretilen kapılar Arap ülkelerinden talep görüyor
Kastamonu'da 22 yıl önce kurulan bir fabrikada üretilen kapılar Arap ülkelerinde ilgi görüyor. Fabrikanın üretim müdürü Nadir Bideci,"Ormana yakınlığın verdiği rekabet avantajı ve uygun fiyatla birlikte kaliteli kapıyı hem de ekonomik olarak fabrikanın fiziki yapısıyla birleştirerek piyasaya sunabiliyoruz. Buradaki üretim kapasitemiz çok yüksek. Aylık yaklaşık 15 bin kapı üretme kapasitesine sahibiz" dedi.


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