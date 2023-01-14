Manisa'da 16 aracın karıştığı zincirleme kaza: Dört kişi yaralandı

Yurt dışındaki müşterilerimiz internet üzerinden ve yurt dışındaki bayilerimizden bize ulaşabiliyorlar. Birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların arasında Kuveyt, Amerika, Afganistan, Fildişi Sahili, Mozambik gibi ülkeler var. Özellikle Arap ülkelerinden rağbet görüyoruz. Kapımızın kaliteli ve sağlam olması aynı zamanda yangına dayanıklı kapı üretmemiz nedeniyle Arap ülkelerinden ciddi rağbet görüyoruz. Geçen yıl çok ciddi projeler yaptık. Bu yıl da siparişlerimizin yarısını yurt dışı piyasadan doldurmuş durumdayız.