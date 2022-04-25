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MARDİN

Mardin'de Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu'nun başlatıldığını açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Mardinde Eren Abluka-6 Operasyonu başlatıldı
Mardin İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Eren Abluka-6 Operasyonu'nda 38 timden 569 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Eren Abluka-6 Operasyonu'nda 38 timden 569 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.

AA

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

AA
AA
AA

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