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MARDİN

Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren-Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi.

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Haber Merkezi DHA
Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 585 personelle 'Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kış üslenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Kış-20 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev aldı.

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20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan 7 Kasım 2021'de başlanan 'Eren' kış operasyonlarında bugüne kadar toplam 19'ü ölü, 1'i sağ 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak, depo ve barınak imha edildi. Operasyonlarda; 2 adet 14,7 milimetre uçaksavar, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 67 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 172 el bombası, 56 mayın, al yapımı patlayıcı, 366 fünye, 1665 kilo patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23 bin 746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkının desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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