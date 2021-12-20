Gündem Mardinde trafik kazası 9 yaralı
MARDİN

Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan servis ile pikabın karıştığı kazada hastaların da aralarında olduğu 9 kişi yaralandı. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Mardinde trafik kazası: 9 yaralı
Mardin'de trafik kazası.

Kaza, Midyat ilçesi Acırlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, diyaliz hastalarını taşıyan A.H. idaresindeki 47 AAN 191 plakalı servis minibüs ile A.Ç idaresindeki 47 AU 744 plakalı pikap çarpıştı.

Mardin'de trafik kazası.
Mardin'de trafik kazası.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de trafik kazası.
Mardin'de trafik kazası.

Kazada 6’sı diyaliz hastası olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Mardin'de trafik kazası.
Mardin'de trafik kazası.


Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılıp yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi: Erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 11
Title
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Title
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.<br>
Title
Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
Title
Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Title
Kaza yerinden görüntüler:
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi: Erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti
Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin solistlerinden Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül, kazadan hafif yaralı kurtulurken aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'daki feci kazada minibüs şoförü asli kusurlu bulundu
GÜNDEM
Tekirdağ'daki feci kazada minibüs şoförü asli kusurlu bulundu

200 metreden uçuruma yuvarlandılar: Kar keyfi canlarına mal oluyordu
FOTOĞRAF 10
Title
Kaza, saat 22.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi, Boğazova Bölgesinde meydana geldi. Bektaş Özkiraz ile arkadaşı Özgür Demiray, iddiaya göre kar yağışını izlemek ve eğlenmek için 1200 rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıktı. Bölgede karın artması ve havanın kararması ile birlikte yolda kalmamak için harekete geçen 2 genç, sürücü Özkiraz'ın kullandığı 16 V 4299 plakalı cip ile İnegöl’e dönmek üzere yola çıktı.
Title
Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Özkiraz'ın yönetiminden çıkan cip, kayıp, metrelerce savrularak virajlı yolda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Title
UÇURUMDA MAHSUR KALAN YARALI GENÇ ÖNCE AİLESİNİ ARADI<br><br>Takla atan cip ağaçlara çarparak durabilirken, kazada yaralanan Bektaş Özkiraz ve Özgür Demiray araçta sıkışarak mahsur kaldı. Bir süre kurtarılmayı bekleyen Bektaş Özkiraz, sıkıştığı aracın içinden ailesini arayarak durumu bildirdi.
Title
Özkiraz’ın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi.
Title
HALATLA ÇEKİLEREK KURTARILDILAR<br><br>İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede çalışma başlatan kurtarma ekipleri ise dağlık ve çalılık uçurumda 2 gence ulaşmak için arama yaptı. Kar ve bölgenin uçurum olması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, bir süre sonra yaralılara ulaşarak ilk müdahalede bulundu.
Title
Sıkıştıkları araçtan yaralı olarak kurtarılan Bektaş Özkiraz ve Özgür Demiray, sedyeye konulup halatla yukarı çekildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Title
OĞLUNU YARALI HALDE GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI<br><br>Öte yandan, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen Özgür Demiray’ın annesi, oğlunun sedye ile uçurumdan çıkarıldığını görünce gözyaşlarını tutamadı.
Title
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.<br>
Title
Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti
Title
200 metreden uçuruma yuvarlandılar: Kar keyfi canlarına mal oluyordu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde karda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Bektaş Özkiraz (25) ile arkadaşı Özgür Demiray (26), itfaiye ve jandarma ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarma anını izleyen Demiray'ın annesi ise oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı.


Akın akın ziyarete gidiyorlar

Akın akın ziyarete gidiyorlar

İstanbul'un yanı başında 1 metre kar...
Dünyanın en büyüğü Türkiyede

Dünyanın en büyüğü Türkiye'de

​Yaşayan toprak olarak biliniyor: 70 ülke kapış kapış alıyor
Kayıt dışı ekonominin yeni mecrası oldu: Döviz spekülasyonu yapıp milyarlarca liralık vergi kaçırıyorlar

​Paradan para kazanmak isteyen TÜSİAD faizi düşüren hükümeti tehdit ediyor.

​Pek çok ülkede yüksek enflasyona rağmen faizler Türkiye'deki gibi çift haneli değil.

İlk günkü görünümüne kavuşturdu.

​​25 yıl sonra bir ilk gerçekleşmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.