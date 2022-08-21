Mardin’deki kazada bir polis şehit oldu

İki kazada toplamda 35 kişi yaşamını yitirdi<br><br>Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.<br><br>

Türkiye bugün üst üste gerçekleşen kazaları konuşuyor.<br><br>Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye ardından ikinci bir kaza haberiyle şoke oldu.

Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler

Türkiye bugün gerçekleşen iki kaza haberiyle büyük bir üzüntü içerisinde. Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen kazalarda 35 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımız da ağır yaralandı. İşte Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler...

