Gündem Mardindeki kazada bir polis şehit oldu
MARDİN

Mardin’deki kazada bir polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Derik ilçesinde meydana gelen ilk kazada Polis Memuru Yahya Ergin'in şehit olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Mardin’deki kazada bir polis şehit oldu
Mardin’deki kazada bir polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Mardin’in Derik ilçesinin Üçyol mevkiinde meydana gelen 1 kazaya müdahale ederken 2 kazanın yaşanmasıyla Polis Memuru memuru Yahya Ergin’in şehit olduğunu duyurdu.


Yapılan açıklamada, "Mardin Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Yahya Ergin 20.08.2022 günü ölümlü trafik kazasına müdahale esnasında vatandaşları uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun vatandaşların ve görevli personelin bulunduğu alana girmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Mardin'de feci kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:59
Mardin'de feci kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler.

Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
FOTOĞRAF 34
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Türkiye bugün üst üste gerçekleşen kazaları konuşuyor.<br><br>Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye ardından ikinci bir kaza haberiyle şoke oldu.
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Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.<br><br>
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Ortalık savaş alanına döndü<br>Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.
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İki kazada toplamda 35 kişi yaşamını yitirdi<br><br>Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
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Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
Türkiye bugün gerçekleşen iki kaza haberiyle büyük bir üzüntü içerisinde. Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen kazalarda 35 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımız da ağır yaralandı. İşte Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler...

Mardin'de de katliam gibi kaza: 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
GÜNDEM
Mardin'de de katliam gibi kaza: 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Dokunan yandı

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