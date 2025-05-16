Masa bugün kurulacak

Rusya-Ukrayna Savaşının bitirilmesi için İstanbul'da kurulan barış masası etrafında dün baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşandı, belirsizlikler ancak dün akşam saatlerinde çözülebildi. Barış şartlarının görüşülmesi için Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da müzakere masasına oturmak için anlaştı. Ukrayna heyetinde Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva yer aldı. Ancak Rus tarafı, İstanbul’a bakan seviyesinde heyet gönderen Ukrayna’nın aksine bakan yardımcısı seviyesinde bir heyet yolladı. Rus heyetinde Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer aldı. Bu durum krize neden oldu.





SEVİYE RESTLEŞMESİ

Bunun üzerine iki taraf barış müzakereleri öncesi birbirini suçlayan karşılıklı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın, müzakereler için üst düzey heyetle geldiğini belirterek “Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu açıklamaya tepki göstererek Zelenski'nin “palyaço” ve “başarısız” olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Sözcüsü George Tykhyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelemediğine dikkat çekerek “Putin'in Türkiye'ye gelip Zelenski ile savaşı sonlandırmak ve barışı sağlamak için ciddi bir görüşme yapması yerine, Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı'na kişisel hakaretler yapıyor. Ayrıca, Türkiye'deki heyet, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nca yönetilmiyor. Onların görevi Moskova'dan havlamak” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “ilk önce ateşkesin sağlanması, sonra da müzakerelerin başlatılması gerektiği” açıklamasını hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “müzakere öncesi ateşkesin, Ukrayna'nın yeniden silahlandırılması için istendiğini” savundu. Lavrov, Zelenski’nin Putin’in İstanbul’a gelmesini istemesini ise “Acınası bir adam. Kendisi ve onu kukla gibi oynatanlar dışında herkes bunu anlıyor” sözleriyle eleştirdi.





HEYETLERDEN BİRİ ANKARA'DA BİRİ İSTANBUL'DAYDI

İstanbul’a gelen Rus heyeti toplantı için beklemeye başladı. Ukrayna heyeti ise Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Zelenski’ye eşlik etti. Görüşmenin gecikmesi üzerine Türk Dışişleri “Rusya-Ukrayna arasında saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Erdoğan'la görüşmesi sonrası Zelenski, Rus heyetinde karar alıcılar olmadığını belirtti ancak “Erdoğan ve Trump'a saygımızdan dolayı İstanbul'a bir heyet yollamaya karar verdik” ifadelerini kullandı.





ÜÇLÜ GÖRÜŞME FORMATI GÜNDEMDE

Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'de Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti ile görüştü. Müzakerelerin nasıl gerçekleşeceğine dair düğüm bu görüşmeden sonra çözüldü. Bugün farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını belirten Dışişleri kaynakları, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirdi. ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında dörtlü formatta görüşme yapılıp yapılmayacağı konusu ise dün gece saatleri itibariyle netleşmedi.





'NİYETİMİZ ORTAK NOKTALARI BULMAK'

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda açıklama yaptı. Medinskiy, “Heyetimiz müzakereleri sürdürme konusunda tam yetkinliğe sahip. Yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetindeyiz. Ukrayna ile doğrudan müzakerelerdeki hedefimiz, er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak” dedi.



