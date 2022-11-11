Masanın ‘Baş’ sorunu

6’lı masa ortakları pazartesi günü DEVA’nın ev sahipliğinde ikinci, masanın ise 8’inci toplantısında buluşacak. Liderler trafiğinin yaşandığı masada, Hüseyin Baş genel başkanlığındaki Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) masaya katılıp katılmayacağı kesinlik kazanacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, masanın gündemi için ortaklarının nabzını tuttu. Bugüne kadar Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve CHP’nin taleplerini dinleyen Babacan’ın ziyaretlerde, BTP’nin masaya katılımını detaylıca ele almadığı belirtiliyor. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in, “BTP’nin masaya katılımının gündemde olması” talebini dün kendisini ziyaret eden Babacan’a ilettiği öğrenildi.

Hüseyin Baş

Bu çerçevede henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayamayan 6’lı masada en önemli gündem başlıklardan birisi BTP oldu. Gelecek Partisi, DEVA ve SP’nin BTP’ye sıcak bakmadığı, CHP ve DP’nin ise şimdilik kararsız olduğu belirtiliyor.

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