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Meclis başkanı bugün seçiliyor

Meclis başkanı bugün seçiliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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TBMM’yi bugün yoğun bir mesai bekliyor.

TBMM Genel Kurulu 15.00’te Meclis Başkanlık seçimi için toplanacak. 5 adayın yarışacağı birleşimi ise TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetecek. Başkanlık seçiminden üçüncü turda sonuç alınması bekleniyor. Seçimde AK Parti’nin adayı mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ı, Yeniyol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman’ı aday gösterdi. Meclis Başkanlığı seçiminin ardından Genel Kurul, infaz düzenlemelerini de içeren 10’uncu Yargı Paketi’nin görüşmelerine geçecek.



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