Meclis’te bütçe mesaisi

TBMM Genel Kurulu, mesaisine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından yarın yeniden başlayacak.
Genel Kurul'da bu hafta turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edecek. Vakıflar Kanunu’nda değişiklik içeren teklifle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak.
HSK İÇİN SEÇİM YAPILACAK
Genel Kurul’da, boşalacak bir Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için seçim yapılacak. Seçim, Anayasa ve Adalet komisyonu eyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 3 aday arasından gizli oyla gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyesi 4 yıl görev yapacak. Öte yandan bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dört bakanlığın bütçesi görüşülecek. Ekim ayında başlayan bütçe görüşmelerinin komisyon ayağı kasım ayı boyunca sürecek. Yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, cuma günü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri komisyonda görüşülecek.