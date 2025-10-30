TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nihai rapor safhasındayız

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK'nın Türkiye'deki unsurlarını geri çekmesinin ardından ilk kez toplandı. Komisyonda açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nihai rapor safhasındayız. TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir" dedi.

Kurtulmuş, komisyonun, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurul'a sunacağını söyledi. 16'ncı toplantısını yapan komisyonda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sunumları basına kapalı gerçekleştirildi. Kurtulmuş şunları kaydetti:

KOMİSYON BELLİ BİR NOKTAYA GELDİ

Komisyon çalışmalarında hakikaten belli bir noktaya geldiğimizi ve artık yavaş yavaş nihai raporu hazırlama safhasına ilerlediğimizi görüyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, 5 Ağustos tarihinden beri yürütülen komisyon çalışmaları fevkalade başarılı bir şekilde yürümektedir. Ümit ederim ki, son güne kadar da böyle devam edecektir. Her şeyden evvel tarihi bir komisyon, üstlendiği misyon itibariyle tarihi bir görevi millet adına sorumluluğunu taşıyan bir komisyon.

130 STK, KANAAT ÖNDERİ DİNLEDİ

Geniş katılımlı, geniş kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildi. 130'a yakın sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderi gelip görüşlerini, sürece dair fikirlerini, tekliflerini bizimle paylaştılar. Öncelikle burada görüşlerini ifade eden bütün değerli katılımcılara sizler adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçteki müzakereler sırasında fevkalade büyük bir olgunluk içerisinde herkes birbirini dinledi, birbirlerinin fikirlerine karşı saygılı davrandı ve komisyonumuz esası itibariyle Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Ayrıca başlangıç aşamasında hep birlikte kararlaştırdığımız prensiplerin hepsine uyarak bu süreci yürüttük. Böylece başarılı bir çerçeveyi ortaya koyduk.

YASAL DÜZENLEMELER YERİNE GETİRİLECEK

Bu süreçte bisiklet metaforu defaatle burada kullanıldı. Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin diğer taraf arkadan gelsin gibi düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla; örgüt kendisini tasfiye etti. 'Bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyecekleri' yönündeki açıklamaları ve özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla ileri bir safhaya taşınmış ve önemli bir eşik kanaatimce aşılmıştır. Bundan sonraki süreçte, örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğini ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte TBMM, sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek TBMM'ye göndermektir.

TÜRKİYE MODELİ

Komisyon çalışmalarında fevkalade büyük bir mesafe aldık. 'Türkiye modeli' diyebileceğimiz bu model, inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp tam manasıyla Türkiye'nin, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmasıyla birlikte model birçok ülke de örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır.

5 ret oyu verildi

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, toplantıların basına kapalı yapılması için açtığı oylamada, DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TİP Milletvekili Ahmet Şık, DP İstanbul Milletvekili Haydar Altıntaş ve CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun ret oyu verdi. Uzun partisinin aldığı grup kararından bağımsız davrandı. Kapalı oturumun tutanakları yayınlanmayacak, yayınlanmasına Komisyon karar verecek.



