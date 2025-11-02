Usta’ya en üst seviyeden ceza

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, TBMM Başkanlığı bütçesinin görüşmelerinde Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u “PKK sevici” diye itham eden İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta için Meclis İç Tüzüğü’ne göre en ağır idari yaptırım cezası olan Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası uygulanacak. Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası, en çok 3 birleşim için verilebiliyor. Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine getirilmesi gerekiyor. Bu cezaya uğrayan milletvekili, cezasının yerine getirilmesine karşı gelirse, başkan oturumu derhal kapatarak idare amirlerinden o milletvekilinin salondan çıkartılmasını istiyor. Bu cezaya çarptırılan milletvekili, TBMM’nin Genel Kurul, komisyon, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına cezası süresince katılamıyor.