TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'bütçe' mesaisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi' ve '2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda bütçenin geneli üzerinde değerlendirmeler yapıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor ancak yaşlılara ayrılan pay Avrupa Birliğinin (AB) gerisinde. 16 milyon emekli, torununa harçlık veremiyor. Geçen burada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı, kurumun batma sebebi olarak emeklilerin geç öldüğünü söylüyor" dedi. Komisyon Başkanı Muş ve AK Parti’liler, CHP'li Ağbaba'nın SGK Başkanı Raci Kaya'nın sözlerini çarpıttığını belirterek, araya girdi. Ağbaba ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt arasında tartışma yaşandı.
Bütçe üzerine söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bütçenin geneli üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından, "Emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışla bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. Ayrıca, emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikleri kademeli bir şekilde giderecek düzenlemelerin mutlaka yapılmasını gerekli görüyoruz. Bunlarla birlikte önümüzdeki süreçte esnafın ve çiftçilerin Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi, 1'inci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanınması yönündeki düzenlemelerin yapılacağına da inanıyoruz. Cumhur İttifakı verdiği sözleri mutlaka yerine getirecektir" dedi.
'24 milyon Türkiye'ye haksızlıktır'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Açlık sınırı diye bir şey yok, kusura bakmayın. Siz Türkiye'de 24 milyon insanın açlık sınırında olduğunu nasıl söylersiniz? Böyle bir şey olabilir mi. Kurumumuzun böyle bir rakamı yok. Herhangi bir istatistik yok. Asgari ücretlilerin eksik kayıtlı olduğunu bilmiyor musunuz? 24 milyon Türkiye'ye haksızlıktır. Öyle bir şey yok" diye konuştu.
Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından komisyon toplantısı devam ediyor.