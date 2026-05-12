Mehmetçik, 108 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, ekonomik değere sahip plastik kapakların geri dönüşümüyle temin edilen 108 tekerlekli sandalye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dayanışma, duyarlılık ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"