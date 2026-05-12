Mehmetçik, 108 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

MSB’den Engelliler Haftası’nda anlamlı destek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ekonomik değere sahip plastik kapakların geri dönüşümüyle temin edilen 108 tekerlekli sandalyenin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.
Milli Savunma Bakanlığı NSosyal hesabından yapılan paylaşımda,
"10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, ekonomik değere sahip plastik kapakların geri dönüşümüyle temin edilen 108 tekerlekli sandalye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dayanışma, duyarlılık ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"
ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, faaliyete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
