Mehmetçik Karabağ’da

Rusya ve Türkiye’nin kurduğu ortak merkez faaliyete Ocak ayının ilk haftasında başlıyor. Ortak merkez için ilk etapta 25 civarında askerin Azarbeycan’a gittiği öğrenildi. Ancak ilerleyen haftalarda bu sayının 60’a ulaşacağı belirtildi. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden biri olan Ağdam’da görev yapacak olan ortak merkezde, Türk ve Rus askeri ateşkes anlaşamasın tarafların uyup uymadığını denetleyecek.

DÜNYA Karabağ’da mücadele yeni başlıyor

ATEŞKESİ DENETLEYECEK

Hem Rus birliklerinin kara devriyelerinde elde edilen bilgiler, hem de insansız hava araçları yoluyla bölgedeki son duruma ilişkin veriler ortak merkezde incelenecek. NTV’de yer alan habere göre ateşkesin ihlaline ilişkin tespit yapılması halinde hem Moskova ve Ankara, hem de Bakü ve Erivan’la doğrudan iletişim kurularak, ateşkes şartlarının korunmasına çalışılacak.