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ANKARA

Mehmetçik Karabağ’da

Mehmetçik Karabağ’da

Karabağ ateşkesini izleyecek tuğgeneral komutasındaki Türk askerleri Azerbaycan’a ulaştı. Ağdam’daki ortak merkezde görev yapacak Mehmetçik, tarafların ateşkes anlaşmasına uyup uymadığını denetleyecek. Türk askeri bölgede ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği halinde insani yardım ve mayın temizleme faaliyetlerinde de görev alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya ve Türkiye’nin kurduğu ortak merkez faaliyete Ocak ayının ilk haftasında başlıyor. Ortak merkez için ilk etapta 25 civarında askerin Azarbeycan’a gittiği öğrenildi. Ancak ilerleyen haftalarda bu sayının 60’a ulaşacağı belirtildi. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden biri olan Ağdam’da görev yapacak olan ortak merkezde, Türk ve Rus askeri ateşkes anlaşamasın tarafların uyup uymadığını denetleyecek.

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ATEŞKESİ DENETLEYECEK

  • Hem Rus birliklerinin kara devriyelerinde elde edilen bilgiler, hem de insansız hava araçları yoluyla bölgedeki son duruma ilişkin veriler ortak merkezde incelenecek. NTV’de yer alan habere göre ateşkesin ihlaline ilişkin tespit yapılması halinde hem Moskova ve Ankara, hem de Bakü ve Erivan’la doğrudan iletişim kurularak, ateşkes şartlarının korunmasına çalışılacak.

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