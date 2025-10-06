Memurlara dolandırıcılıktan korunma eğitimi

Eğitimlerle 24 saat esasına göre zorlu koşullarda görev yapan kolluk personelinin, kendi ekonomik kaynaklarını etkin biçimde kullanabilmesi ve doğru finansal kararlar alabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında “Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Yüz yüze düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında ise 2 bin 74 personel ve aileleri, çeşitli birliklerde gerçekleştirilen konferanslara katıldı. Eğitimlerde, bütçe yönetimi, tasarruf alışkanlıkları, yatırım araçları ve finansal dolandırıcılıklardan korunma gibi konular işlendi. Eğitimleri tamamlayan 166 bin 490 personel, “3’üncü Seviye Finansal Okuryazarlık Sertifikası” almaya hak kazandı.