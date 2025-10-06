Yeni Şafak
Memurlara dolandırıcılıktan korunma eğitimi

Memurlara dolandırıcılıktan korunma eğitimi

Oğuzhan Ürüşan
04:006/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Kamu kurumlarında personelin ekonomik farkındalığını artırmak ve birikimlerini doğru yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı bir finansal eğitim programı yürütülüyor.

Eğitimlerle 24 saat esasına göre zorlu koşullarda görev yapan kolluk personelinin, kendi ekonomik kaynaklarını etkin biçimde kullanabilmesi ve doğru finansal kararlar alabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında “Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalandı.

AİLELERLE BİRLİKTE KATILIM

Yüz yüze düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında ise 2 bin 74 personel ve aileleri, çeşitli birliklerde gerçekleştirilen konferanslara katıldı. Eğitimlerde, bütçe yönetimi, tasarruf alışkanlıkları, yatırım araçları ve finansal dolandırıcılıklardan korunma gibi konular işlendi. Eğitimleri tamamlayan 166 bin 490 personel, “3’üncü Seviye Finansal Okuryazarlık Sertifikası” almaya hak kazandı.



