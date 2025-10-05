Yeni Şafak
Enes Yiğit Hollanda'da 'Yılın Memuru' ödülüne aday

5/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Hollanda İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan Türk kökenli Enes Yiğit, kamu kurumlarında ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele çalışmalarıyla '2025 Yılın Memuru' ödülüne aday gösterildi. Yiğit’in adaylığı, ülkede daha kapsayıcı ve adil bir kamu yapısına yönelik çabaların sembolü olarak görülüyor. Yarışmanın kazananı, 21 Ekim’e kadar sürecek halk oylamasıyla belirlenecek.

Hollanda kamu sektöründe ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele çalışmalarıyla tanınan Enes Yiğit, ülkenin en prestijli mesleki ödüllerinden biri olan “2025 Yılın Memuru” unvanı için aday gösterildi.

Yaklaşık 500 bin kamu çalışanının görev yaptığı ülkede, 34 yaşındaki Yiğit, İçişleri Bakanlığı’nda kıdemli danışman olarak yürüttüğü çalışmalarda, kurum içi adalet ve kapsayıcılığı güçlendirmeye yönelik girişimleriyle öne çıkıyor.

Bu adaylık, hem Yiğit’in kişisel başarısının hem de kamu kurumlarında daha adil ve güvenli bir çalışma kültürü oluşturma çabasının önemli bir takdiri olarak görülüyor.

Yiğit, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, hâlâ pek çok kamu çalışanının ayrımcılık ve dışlanma sorunlarıyla karşılaştığını belirterek, bu tabloyu değiştirmek için ekibiyle birlikte somut projeler yürüttüklerini söyledi.

Halk oylaması sürüyor

“Yılın Memuru” ödülünde kazanan, halkın oylarıyla belirlenecek. Oylama 21 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. En fazla oyu alan 12 aday, jüri karşısına çıkarak sunum yapma hakkı elde edecek. Nihai kazanan ise jüri değerlendirmesiyle belli olacak.

İlk 100 aday arasına girerek yarışmada önemli bir aşamayı geride bırakan Enes Yiğit’in finale kalması, halk desteğine bağlı.

Yiğit’in bu başarısı, Hollanda’daki Türk toplumu için büyük bir gurur kaynağı olarak görülüyor. Adaylığı, hem gençler için ilham verici bir örnek teşkil ediyor hem de Türk toplumunun kamu yönetimindeki temsiline güç katıyor.

2025 Yılın Memuru’nu seçmek için oylamaya bu link aracılığıyla katılıp, Enes Yiğit’e destek verebilirsiniz:
