MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN BEKLENEN ARTIŞ





Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı, SSK ve Bağkur'dan farklı olarak gerçekleşen enflasyon verisine, toplu sözleşme zammının ve taban aylık zammının eklenmesiyle yapılıyor.





Yukarıdaki enflasyon bandı (%10,14 ile %13,09) üzerine toplu sözleşme zammını ilave ettiğimizde, memur ve memur emeklisine verilecek maaş farkları %16,43 ile %19,55 gibi daha yüksek bir aralıkta hesaplanmış oluyor.