MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni memur ve memur emekli maaşı ne kadar oldu? Polis, Öğretmen, Hemşire zam tablosu

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi 2026 Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak. Toplu sözleşme gereği yüzde 11’lik artış kesinleşmiş durumda. Ancak bu orana, enflasyon farkı da eklenecek. TÜİK’in açıkladığı eylül ayı rakamları, farkın ne kadar olacağına dair ipucu verdi. Polis, öğretmen, imam ve hemşire gibi farklı meslek gruplarının maaşları şimdiden hesaplanmaya başlandı.

Memur ve memur emeklileri için 2026 Ocak zammı netleşiyor. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 11 zam garanti edilirken, enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Böylece toplam artış oranı daha yüksek olacak. 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren bu gelişme sonrası, özellikle polis, imam ve öğretmen maaşları için örnek hesaplamalar dikkat çekiyor.

ENFLASYON AÇIKLANDI: MEMUR VE EMEKLİYE İLK FARK ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlarla Temmuz enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos enflasyonu yüzde 2,04, Eylül enflasyonu ise yüzde 3,23 oldu. Böylece Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 7,50’ye ulaştı.

MEMURLARA ÜÇ AYLIK FARK OLUŞTU

Üç aylık enflasyon farkı şimdiden netleşti. Buna göre memurlar ve memur emeklileri yüzde 2,38 enflasyon farkı kazandı. Yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı bu farkla birlikte yüzde 13,64’e yükseldi.

YIL SONU SENARYOLARI

Kesin oran için üç veri daha bekleniyor. Ancak Merkez Bankası’nın yıl sonu için yaptığı tahminler ipucu niteliğinde:

Yüzde 25 enflasyon: 6 aylık TÜFE %7,14 → Fark %2,04 → Zam %13,26

Yüzde 29 enflasyon: 6 aylık TÜFE %10,56 → Fark %5,3 → Zam %16,88

OVP’deki %28,5 tahmin: 6 aylık TÜFE %10,14 → Fark %4,9 → Zam %16,44

Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,86): 6 aylık TÜFE %11,3 → Fark %6 → Zam %17,66

OCAKTA NETLEŞECEK

TÜİK’in Aralık verisini açıklamasıyla birlikte kesin zam oranı belirlenecek. Ocak ayında hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı memur ve emekli maaşlarına yansıyacak.

FORMÜLLERLE TABAN AYLIKLAR

MEMUR

Mevcut maaş: 50.503,00 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 58.200 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 60.028 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 59.806 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 60.422 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut maaş: 22.672 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 26.678 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 27.499 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 27.400 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 27.676 TL

FORMÜLLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube Müdürü (Üniv. mezunu - 1/4)

Mevcut: 76.659 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 87.823,98 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 90.599,04 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 90.261,74 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 91.196,98 TL

Memur (Üniv. mezunu - 9/1)

Mevcut: 52.617 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 60.594,01 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 62.498,75 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 62.267,23 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 62.909,16 TL

Uzman Öğretmen (1/4)

Mevcut: 67.766 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 77.751,77 TL+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 80.204,90 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 79.906,73 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 80.733,48 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut: 61.146 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 70.253,96 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 72.467,44 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 72.198,40 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 72.944,38 TL

Başkomiser (3/1)

Mevcut: 74.490 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 85.367,37 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 88.063,91 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 87.736,16 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 88.644,93 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut: 34.282,48 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 39.828,34 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 41.069,36 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 40.918,52 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 41.336,77 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut: 33.995,55 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 39.503,36 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 40.734,00 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 40.584,42 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 40.999,16 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut: 33.995,55 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 39.503,36 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 40.734,00 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 40.584,42 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 40.999,16 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)

Mevcut: 24.406,34 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 28.642,62 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 29.526,13 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 29.418,74 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 29.716,50 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut: 59.466,38 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 68.351,62 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 70.504,30 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 70.242,65 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 70.968,14 TL

Profesör (1/4)

Mevcut: 65.075,88 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 74.704,94 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 77.060,69 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 76.774,35 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 77.568,28 TL

İmam-Hatip

Mevcut: 33.995,55 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 39.503,36 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 40.734,00 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 40.584,42 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 40.999,16 TL

Avukat (1/4)

Mevcut: 33.995,55 TL

+%13,26 artış ve 1.000 TL ek: 39.503,36 TL

+%16,88 artış ve 1.000 TL ek: 40.734,00 TL

+%16,44 artış ve 1.000 TL ek: 40.584,42 TL

+%17,66 artış ve 1.000 TL ek: 40.999,16 TL

