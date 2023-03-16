|
Reklam
Reklam
Gündem

Mersin Körfezi'nde 4,3'lük deprem

Mersin Körfezi'nde saat 22.59'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre depremin derinliği 16,4 kilometre olarak belirtildi.

23:23 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mersin Körfezi'nde deprem meydana geldi.

Mersin Körfezi'nde deprem meydana geldi.

Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor. Gün içerisinde Bolu'dan gelen depremlerin ardından bu kez Mersin Körfezi'nde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Mersin Körfezi'nde saat 22.59'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 16,4 kilometre olarak belirtildi.




#deprem
#AFAD
#Bolu
#Mersin Körfezi
1 saat önce
default-profile-img
Mersin Körfezi'nde 4,3'lük deprem
Napoli-E.Frankfurt maçı öncesi olaylarda 8 kişi gözaltına alındı
İYİ Partili Ağıralioğlu'dan ortaklarına sert sözler: 25 yılda yemediğimiz küfürleri üç günde yedik
Cuma mesajları-En güzel, resimli cuma mesajları paylaş ve gönder
Kral Şakir’in yazarı Varol Yaşaroğlu: Şakir ismi çocukların gözdesi
Arabasını Türk polis otosu gibi yaptı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.