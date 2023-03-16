Mersin Körfezi'nde 4,3'lük deprem

Mersin Körfezi'nde deprem meydana geldi.
Türkiye depremlerle sallanmaya devam ediyor. Gün içerisinde Bolu'dan gelen depremlerin ardından bu kez Mersin Körfezi'nde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Mersin Körfezi'nde saat 22.59'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 16,4 kilometre olarak belirtildi.
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