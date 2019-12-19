Gündem Mersinde balina kusmuğu operasyonu Değeri 2 milyon 570 bin TL
MERSİN

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değerinin 2 milyon 570 bin TL

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL

Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Mersin'de 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi.
Mersin'de 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yaptı.

  • Yapılan aramada 5 parça halinde 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Ele geçirilen ambergris olduğu değerlendirilen madde, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz neticesinde elde edilen sonuçların ’uyumlu olduğu’ ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 lira olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da piton derisi, fildişi, gergedan boynuzu ele geçirildi: Piyasa değeri 1 buçuk milyon lira
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği satışı dünyada yasak olan fil, gergedan, piton yılanı dişlerinden üretilen baston, tesbih, satranç taşı gibi ürünlerin satıldığını öğrenerek çalışma başlattı.
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Kaçakçılık polisleri 23 Ekim’de Kağıthane’de bulunan bir eve baskın düzenledi.
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Yapılan operasyonda Azerbaycan uyruklu N.S. yakalanarak gözaltına alındı.
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Evde yapılan aramalarda 189 gergedan, fildişi ve damla kehribar tesbih, 2 fil dişi, 1 gergedan boynuzu, 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 62 fil dişi obje, 14 tarihi eser ele geçirildi.
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Ele geçirilen toplam 269 objelerin yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirtilirken, yaklaşık arak 1 milyon 500 bin lira değerinde olduğunu ileri sürüldü.
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Ele geçirilenlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından ürünlere ilişkin raporlama yapacağı öğrenildi.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu N.S., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul'da piton derisi, fildişi, gergedan boynuzu ele geçirildi: Piyasa değeri 1 buçuk milyon lira
İstanbul Kağıthane'de bir eve düzenlenen operasyonda satışı yasak 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 2 fildişi, 1 gergedan boynuzu, fildişi tesbih, gergedan boynuzu tesbih, damla kehribar tesbih, baston ve satranç takımının da aralarında bulunduğu 269 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Batman’da 340 bin lira değerindeki altından yapılan şal görenleri hayrete düşürüyor
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Batmanlı kuyumcu Mehmet Tikiz, Dubai’den vitrini için getirttiği altın şal kadınlardan yoğun ilgi gördü.
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340 bin lira değerindeki 22 ayar ve el işlemeli altın şalın Türkiye’de tek olduğu öğrenildi.
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Altından şal ile ilgili bilgi veren Tikiz, Altın şalı biz Dubai’den getirdik. Dükkanı açarken, farklı bir şeyle açmak istedik ve Dubai’de bir forumda bunu gördük, dikkatimizi çok çekti etki oluşturacağını düşündük...
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Altından şal toplam 1 kilo 200 gram, fiyatı da 340 bin lira. İnsanlar buradan geçerken bakıp fotoğraf çekiyor, merak konusu oluyor. Fiyatını soran oluyor, iddiaya giren oluyor bazen bunu bana alan olursa kesinlikle evlenirim diyen oluyor, fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edenler oluyor nasıl ki bazı yerlerde fenomen insanlar oluyor ya bu da bir nevi Türkiye’nin maskotu gibi bir şey oldu...
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Altın şal Türkiye’de sadece bizde var. Bundan birkaç hafta öncesine kadar bir müşteri ciddi bir şekilde buraya gelip pazarlık yaptık, sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiğinde bunu kesinlikle alacağını söyledi şu an onu bekliyoruz dedi.
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Müşteri Zeynep Bozkurt ise, Vitrinde altın şalı gördüm ve dikkatimi çekti fiyatını ve ağırlığının ne kadar olduğunu merak ettim ve sormak için girdiğimde 1 kilo 200 gram ve fiyatının da 340 bin lira olduğunu söylediler...
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Gerçekten alan var mı onu çok merak ediyorum. Biz de sadece bakmakla ve fotoğrafını çekmekle yetindik diye konuştu.
Batman’da 340 bin lira değerindeki altından yapılan şal görenleri hayrete düşürüyor
Batman'da bir kuyumcunun Dubai'den getirttiği el işlemesi ve 22 ayar altından yapılan 340 bin lira değerindeki altından şal, görenleri hayrete düşürdü.


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Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı: Camları gazete ile kapattılar
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Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı: Camları gazete ile kapattılar

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi 3 ay önce devraldığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazarak başka bir iş yerinin deposuna çıktı. İş yeri çalışanlarının polise haber vermesiyle gözaltına alınan kişi, devraldığı iş yerinin deposunu genişletmek için tünel kazdığını iddia etti. Esnaf Hüseyin Kılınç, "Burayı arkadaş kiraya veriyor. Verdikten sonra kiralayanlar camları gazete ile kapatıyorlar. 'İçeride tadilat yapacağım' diyorlar" dedi.

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