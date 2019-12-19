Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL

Altından şal toplam 1 kilo 200 gram, fiyatı da 340 bin lira. İnsanlar buradan geçerken bakıp fotoğraf çekiyor, merak konusu oluyor. Fiyatını soran oluyor, iddiaya giren oluyor bazen bunu bana alan olursa kesinlikle evlenirim diyen oluyor, fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edenler oluyor nasıl ki bazı yerlerde fenomen insanlar oluyor ya bu da bir nevi Türkiye’nin maskotu gibi bir şey oldu...