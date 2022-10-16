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MERSİN

Mersin'de çalılıkta erkek cesedi bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, çalılıkta erkek cesedi bulundu. Cesedin 58 yaşındaki Şevki K.'ya ait olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Mersinde çalılıkta erkek cesedi bulundu
​Mersin'de çalılıkta erkek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılık ve kayalıkta hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Şevki K. olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Şevki K.'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarsus Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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