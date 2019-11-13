Gündem Mersinde çocuğa tokat atan adam tahliye edildi Babalık iç güdüsü diye kendini savundu
MERSİN

Mersin'de çocuğa tokat atan adam tahliye edildi: 'Babalık iç güdüsü' diye kendini savundu

Mezitli ilçesinde bir sitede çıkan tartışmada 5 yaşındaki çocuk, ablası ve babasına yönelik şiddet eylemlerinde bulunduğu iddiasıyla hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen sanık, davanın ilk duruşmasında aileden özür diledi. Sanık Nadir K, "Kızım 'Baba beni dövdüler' deyince babalık iç güdüsü nedeniyle öfkeme yenilerek çocuğa tokat attım" dedi.

Haber Merkezi AA
Sanık N.K., annesinin gözü önünde 5 yaşındaki çocuğa tokat atmıştı.
Sanık N.K., annesinin gözü önünde 5 yaşındaki çocuğa tokat atmıştı.

Mersin Mezitli ilçesinde bir sitede çıkan tartışmada, 5 yaşındaki çocuğa tokat atıp, çocuğun ablası ve babasına şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, ilk duruşmada tahliye edildi.

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nadir K, Suriye asıllı Ürdün vatandaşı müştekiler S.K (15) ve babası T.K (45) ile tarafların avukatları katıldı. Tokat atılan 5 yaşındaki A.K de ailesiyle birlikte duruşmayı izledi.

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İlginç savunma: Babalık iç güdüsü

Sanık Nadir K. savunmasında, kızının, müşteki ailenin çocukları tarafından darbedildiğini iddia ederek "Kızımın dövüldüğünü duyunca sitedeki parka gittim. Eşim, müşteki S.K. ve kardeşi A.K. ile tartışıyordu. Kızımın dizi, düşürüldüğü için kanıyordu. Kızım 'Baba beni dövdüler' deyince babalık iç güdüsü nedeniyle öfkeme yenilerek çocuğa tokat attım. Ablası S.K'ye de olayın büyümemesi için 'Evinize çıkın' dedim." ifadesini kullandı.

Çok pişmanım

S.K. ile babasına yönelik şiddet uyguladığı, evlerinin camlarını kırdığı ve tehdit ettiği iddialarını kabul etmeyen Nadir K. "Ailenin evlerinin camlarının kırıldığını karakoldayken öğrendim. Kesinlikle ben yapmadım. 40 gündür cezaevindeyim, işimden oldum. İki çocuğum okuyor. Onlara bakamaz oldum. Çocuğa tokat attığım için çok pişmanım. Ailesinden özür diliyorum" dedi.

S.K. ise sanığın kardeşine tokat attıktan sonra ensesine vurduğunu, ayrıca "Sizi burada yaşatmayacağım" diyerek tehditte bulunduğunu öne sürdü.

T.K. de eve geldiğinde çocuklarının ağladığını gördüğünü dile getirerek, "Çocuklarıma ne olduğunu öğrenmek için site yöneticisiyle konuşmaya gittim. Bu sırada sanık beni görür görmez gözüme yumruk attı. Orada bana neler söylediğini Türkçe bilmediğim için tam olarak bilemiyorum" ifadesini kullandı.

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  • Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

  • Sanık avukatı da müvekkilinin çocuğa tokat attığı için pişman olduğunu belirterek, olay sonrasında evini satışa çıkardığını ve yeni bir hayata başlamak için tahliye edilmeyi istediğini söyledi.
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahillik talebinde bulunarak sanıktan şikayetçi olduklarını kaydetti.
  • Hakim, tanıkların bir kısmını dinledikten sonra sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tokat görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında aynı sitede oturan Nadir K'nin, 5 yaşındaki Suriye asıllı Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Nadir K. 7 Ekim'de tutuklanmıştı.

Sanık hakkında çocuğun, ablası ve babasına yönelik davranışları nedeniyle "Mala zarar verme", "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı. A.K'ye yönelik de "Basit yaralama" suçundan da iddianame düzenlenmiş, dosyalar birleştirilmişti.

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