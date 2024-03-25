Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi. Olayın ardından Cumhuriyet savcısı ve Saray Kaymakamı olay yerine gelerek yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazada hayatını kaybedenler hastane morguna gönderilirken, yaralılar ise tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere sevk edildi.