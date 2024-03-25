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Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu serviste bulunan 22 kişi ve sürücü yaralandı.

22:28 - 25/03/2024 Pazartesi
AA
Servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.
Servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.

Ü.G'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan 33 AHG 159 plakalı otobüs, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı.

Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.


#Mersin
#otobüs
#Silifke
#kaza
42 dakika önce
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