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MERSİN

Mersin'de 'Uçan tabut' kuşlara kaldı

Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle ’uçan tabut’ olarak anılan savaş uçağı, koronavirüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin’de kuşların ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi İHA
Kanada’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen savaş uçağı gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alıyor.
Kanada’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen savaş uçağı gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

Bir zamanlar düşmanlarının korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, uzun yıllardır Akdeniz’in inci şehri olan Mersin sahilinde sergileniyor.

Adını kırdığı 104 bin fitlik yükseklik rekorundan alan ancak uçtuğu yıllarda yüksek kaza oranı dolayısıyla ’uçan tabut’ olarak da anılan savaş uçağı, konulduğu Mersin sahilinde bugünlerde kuşlara kaldı. Koronavirüs dolayısıyla sahil bölgesine girmenin yasak olduğu Mersin’de, uçak da kuşların ilgi odağı oldu.

Çok sayıda turistin ziyaret ettiği uçak kuşlara kaldı

Virüs öncesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve günde yüzlerce insanın gelip baktığı, fotoğraf çekildiği bölgede çok sayıda kuşun olduğu görüldü.

Kanada’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen savaş uçağı gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü ’uçan tabut’ olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi.

1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin’e hibe edilen efsane savaş uçağı, Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu sahilinde o tarihten beri sergileniyor. O dönemden beri kentin önemli bir simgesi haline gelen uçak, salgının sona ermesinin ardından yeniden ziyaretçilerini bekliyor.

Çocuklara hem gemi sevgisini aşılamak hem de tarihi bilinç oluşturmak için getirildi

Ayrıca uçağın yanında bir de efsane bir savaş gemisi sergileniyor. 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi de bugünlerde kuşların ilgi odağı oldu. Ele geçirildikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 8 Nisan 1976-12 Temmuz 1996 döneminde ’karakol botu’ olarak görev yapan gemi, artık Mersin sahilinde sergileniyor.

Adını, Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe’de şehit olan Teğmen Caner Gönyeli’den alan gemi, görevini tamamlamasının ardından çocuklara hem gemi sevgisini aşılamak hem de tarihi bilinç oluşturmak için Mersin’e getirildi. Efsane savaş uçağı ile aynı yerde sergilenen gemi, geldiği ilk günden beri yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

​'Uçan tabut' kuşlara kaldı
FOTOĞRAF 9
Title
​Bir zamanlar düşmanlarının korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, uzun yıllardır Akdeniz’in inci şehri olan Mersin sahilinde sergileniyor.
Title
Adını kırdığı 104 bin fitlik yükseklik rekorundan alan ancak uçtuğu yıllarda yüksek kaza oranı dolayısıyla ’uçan tabut’ olarak da anılan savaş uçağı, konulduğu Mersin sahilinde bugünlerde kuşlara kaldı.
Title
Koronavirüs dolayısıyla sahil bölgesine girmenin yasak olduğu Mersin’de, uçak da kuşların ilgi odağı oldu.
Title
Virüs öncesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve günde yüzlerce insanın gelip baktığı, fotoğraf çekildiği bölgede çok sayıda kuşun olduğu görüldü.
Title
Kanada’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen savaş uçağı gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alıyor.
Title
Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü ’uçan tabut’ olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi.
Title
1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin’e hibe edilen efsane savaş uçağı, Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu sahilinde o tarihten beri sergileniyor. O dönemden beri kentin önemli bir simgesi haline gelen uçak, salgının sona ermesinin ardından yeniden ziyaretçilerini bekliyor.
Title
Ayrıca uçağın yanında bir de efsane bir savaş gemisi sergileniyor. 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi de bugünlerde kuşların ilgi odağı oldu. Ele geçirildikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 8 Nisan 1976-12 Temmuz 1996 döneminde ’karakol botu’ olarak görev yapan gemi, artık Mersin sahilinde sergileniyor.
Title
Adını, Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe’de şehit olan Teğmen Caner Gönyeli’den alan gemi, görevini tamamlamasının ardından çocuklara hem gemi sevgisini aşılamak hem de tarihi bilinç oluşturmak için Mersin’e getirildi. Efsane savaş uçağı ile aynı yerde sergilenen gemi, geldiği ilk günden beri yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.
​'Uçan tabut' kuşlara kaldı
Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle 'uçan tabut' olarak anılan savaş uçağı, koronavirüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin'de kuşların ilgi odağı oldu.
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