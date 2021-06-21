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BOLU

Meteorolojiden 10 ile yarın için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yarın için bazı bölgelere kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Çorum ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Sinop'un güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 10 ile yarın için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevresine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden 18.00'e kadar Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Oluşması muhtemel ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşın tedbirli olunması gerekiyor.

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Çorum ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Sinop'un güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Açıklamada vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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