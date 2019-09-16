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İSTANBUL

Metrobüs çilesi

Metrobüs çilesi başladı

Tatil sezonunun sona ermesi ve okulların açılması ile İstanbul'da toplu taşıma yoğunluğu arttı. Yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşuyor.

Haber Merkezi DHA
Cevizlibağ ve Zincirlikuyu duraklarında yoğunluk dikkat çekiyor.
Cevizlibağ ve Zincirlikuyu duraklarında yoğunluk dikkat çekiyor.

Eğitim ve öğretim yılının başlaması, tatil sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul'da toplu taşıma yoğunluğu arttı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüsler yoğunluk yaşanıyor.


İstanbul'da milyonlarca öğrencinin okula başlaması, tatilcilerin dönmesiyle toplu ulaşımda yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış tarifesine geçmesine rağmen özellikle metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da haftanın en yoğun gününde metrobüs ve duraklardaki durum havadan da fotoğraflandı.


Özellikle Cevizlibağ metrobüs durağından tramvay, İETT veya halk otobüslerine aktarma yapan vatandaşlar iniş ve binişlerdeki yoğunluktan şikayetçi. Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden İETT veya halk otobüsleri ile aktarma yapanların toplanma noktası konumundaki Avcılar'da ise İstanbul Üniversitesi Metrobüs İstasyonu'nda peş peşe hareket eden araçlara rağmen yoğunluk uzun süre bitmedi. Metrobüs kullanan vatandaşlar ise yaşadıkları zorlukları anlattı. Öğrencilerin gelmesi ile birlikte metrobüslerde yoğunluğun arttığını ifade eden Cahit Göç, “İnanılmaz bir yoğunluk var. Hakikaten nefes alamaz hale geldik. Hazırlıksız yakalandık. Servisler olmasına rağmen otobüsler inanılmaz kalabalık ve öğrenciler çok etkiliyor. Artık İstanbul nüfusunun kaldıramayacağı şekilde göç almış durumda. Artık durdurulmalı" dedi.

Her gün Beylikdüzü yönünden Cevizlibağ'a geldiğini söyleyen Halil Temel ise “Metrobüsler çok sıkıntı. Çabuk gelmiyor boş gelmiyor. Hep dolu geliyor, hiç oturarak gidemiyoruz. Bunun azalması için altyapı yapılması lazım. Tren yapılmazsa bu iş çözülmez" diye konuştu.
İstanbul'a yaz döneminde geldiğini ve trafiğin o döneme göre arttığını dile getiren Gökay Gümüşay, “Özellikle okullar açıldıktan sonra yoğunluk arttı. Ben İstanbul'a yeni geldim. İlk başlarda rahattım o kadar trafik yokmuş diyorum. Geçen hafta okullar açılınca trafiği anladım. Öğrenciler çok yoğunlaştırdı" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF

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