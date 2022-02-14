​MHP sahaya indi ​

MHP’nin Kızılcahamam ilçesinde önceki gün başlayan il başkanları toplantısı dün sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin aktif bir şekilde sahada olduğunu vurguladı.
MHP’nin Kızılcahamam ilçesinde önceki gün başlayan il başkanları toplantısı dün sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin aktif bir şekilde sahada olduğunu vurguladı. Yalçın, bölge toplantıları ve “Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” başlığıyla yapılan çalışmalara değindi. Yaza kadar ülkedeki tüm ilçeleri gezmiş olacaklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
“Bu, daha sonraki faaliyetlerle de taçlandırılacak, orada bitmeyecek. Artık MHP sahaya inmiştir, tüm teşkilat kademeleriyle 2023 yılının haziran ayına kadar bu böyle devam edecek. Bunun bilinmesini isteriz. Aktif bir siyasi hayat, çaba içerisindeyiz ve aldığımız sonuçlardan da doğrusu çok memnununuz. Çünkü partimiz şu anda sahada en rahat partidir. İnsanımıza söylemlerimizi ulaştırabildiğimiz gibi vatandaşlarımızın taleplerinin ne olduğunu da rahat bir şekilde not alıp, gereğini yapıyoruz.”