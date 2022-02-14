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ANKARA

MHP sahaya indi

MHP’nin Kızılcahamam ilçesinde önceki gün başlayan il başkanları toplantısı dün sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin aktif bir şekilde sahada olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHP sahaya indi ​
Semih Yalçın

MHP’nin Kızılcahamam ilçesinde önceki gün başlayan il başkanları toplantısı dün sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin aktif bir şekilde sahada olduğunu vurguladı. Yalçın, bölge toplantıları ve “Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” başlığıyla yapılan çalışmalara değindi. Yaza kadar ülkedeki tüm ilçeleri gezmiş olacaklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

  • “Bu, daha sonraki faaliyetlerle de taçlandırılacak, orada bitmeyecek. Artık MHP sahaya inmiştir, tüm teşkilat kademeleriyle 2023 yılının haziran ayına kadar bu böyle devam edecek. Bunun bilinmesini isteriz. Aktif bir siyasi hayat, çaba içerisindeyiz ve aldığımız sonuçlardan da doğrusu çok memnununuz. Çünkü partimiz şu anda sahada en rahat partidir. İnsanımıza söylemlerimizi ulaştırabildiğimiz gibi vatandaşlarımızın taleplerinin ne olduğunu da rahat bir şekilde not alıp, gereğini yapıyoruz.”

​MHP'den 'akaryakıt' müjdesi: İktidar çalışmalara başladı
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MHP'nin Kızılcahamam Patalya Otel'de, \"milli bilinci uyanık tutmak ve teşkilat çalışmalarının belirlenmesi için\" düzenlediği il başkanları toplantısı sona erdi.
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Görüşmelerin ardından basına konuşan ​MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Yalçın, Türkiye'nin, bütün ülkeleri etkisine alan küresel ekonomik krize rağmen dirençli ekonomiye sahip ülkeler arasında yer aldığına işaret etti.
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Yalçın, 2021 büyüme rakamları ve ihracat verilerinin, Türk ekonomisinin küresel kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını gözler önüne serdiğini belirtti.
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MUHALEFETE TEPKİ: TOPLUMU KARAMSARLIĞA SEVK ETMENİN KİMSEYE YARARI YOK<br><br>Yalçın, dövizdeki oynaklığın sona erdirilmesi ve kontrolsüz kur artışının dizginlenmesinden sonra enflasyonun düşürüleceğini, makroekonomik istikrarın kazanılacağını kaydetti.
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Yalçın, \"Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin kimseye yararı yoktur\" ifadesini kullandı.
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Yalçın, devletin halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkanlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bildirdi.
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AKARYAKIT FİYATLARINA DÜZENLEME YOLDA<br><br>Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını vurguladı.
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Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiğini belirten Yalçın, iktidarın bu yönde de çalışmalara başladığını anımsattı.
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Yalçın açıklamasında şunları söyledi:
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Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir.
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Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır
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​MHP'den 'akaryakıt' müjdesi: İktidar çalışmalara başladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen il başkanları toplantısının ardından gündeme ilişkin konuştu. Ekonomik gelişmelere değinen Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketici yararına kontrol altına alınması için iktidarın çalışmalara başladığını duyurdu.


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