MİT Akademi'ye başvuru haziranda

Milli İstihbarat Akademisi haziranda öğrenci kabulüne, eylülde ise eğitime başlıyor. Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. MİA’nın kurulmasıyla birlikte, istihbaratın ve güvenlik çalışmalarının akademik perspektifle ele alınacağını söyleyen Köse, Türkiye’de bilimsel anlamda bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Köse, “İstihbarat topluluğunun Türkiye’de yeni bir sinerji yaratacağını ve bu alanda yeni çalışmalar ve yeni fikirlere kapı açacağını düşünüyorum” dedi.

DÖRT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Milli İstihbarat Akademisi bünyesinde iki enstitü kurduklarını söyleyen Köse, bu enstitülerde önümüzdeki dönem açacakları lisansüstü programlara öğrenci başvurularını yakın zamanda başlatacakları müjdesini verdi. Köse, “İlk aşamada İstihbarat ve Güvenlik Enstitüsü bünyesinde dört yüksek lisans programı açmayı planlıyoruz. İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları’nın yanı sıra Bölge Araştırmaları Ana Bilim Dalı altında Afrika Çalışmaları ile Rusya ve Afrika Çalışmaları programlarını açacağız. İlerleyen dönemlerde bu bölümlere yenilerini ekleyeceğiz. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılacak iki program olan bilgisayar mühendisliği ile elektrik-elektronik mühendisliği programlarında öğrenciler siber güvenlik, veri bilimi, yapay zekâ, kriptoloji, uydu ve uzay sistemleri gibi alanlarda eğitim görecekler. Bu alanları tespit ederken Türkiye’nin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurduk. MİA’dan mezun olan öğrencilerin, Türkiye’nin stratejik vizyonuna da katkı sunmasını planlıyoruz” şeklinde konuştu.

DİL OKULU VE ANALİZ OKULU

MİA lisansüstü programlarına başvuru koşulları ve kontenjanların bu ay sonunda mia.edu.tr üzerinden duyurulacak. Başvuruların haziran ayının ilk yarısında alınması hedefleniyor. MİA bünyesinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kritik dillerde eğitim vermek üzere bir Dil Okulu kurulması planlanıyor. Dil Okulu Çince, Rusça, Arapça, Farsça, İbranice, Ermenice, Yunanca ve ihtiyaç duyulan diğer dilleri de kapsayacak. Dil Okulu yabancı dil eğitiminde öğrenci odaklı yeni metodolojiler kullanacak. MİA bünyesinde kurulan Analiz Okulu ise eleştirel düşünce ve analitik yazım konusunda Türkiye’deki kurumların ihtiyaçlarını

karşılamayı hedefliyor.

ODAK NOKTASI STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

MİA’nın faaliyetlerinin odak noktasının Türkiye’nin stratejik öncelikleri doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek olduğunu ifade eden Köse, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin de bu araştırma projelerinde görev alacaklarını vurguladı: “Öğrenciler sadece ders almak ya da tez yazmakla sınırlı kalmayacaklar, MİA bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinde de çeşitli aşamalarda görev alabilecekler.”











