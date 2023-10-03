MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu: 90 şüpheli gözaltında

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Milli İstihbarat Teşkilatı, bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.