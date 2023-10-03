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MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu: 90 şüpheli gözaltında

MİT ve Emniyet Teşkilatı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Şanlıurfa merkezli 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.

06:58 . 3/10/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Milli İstihbarat Teşkilatı, bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.


Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgütle çalıştığı tespit edilen şüpheliler, yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.

Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.


Operasyonun taktik düzey ile birlikte, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan Yerel Seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.



#Uyuyan Hücre operasyonu
#MİT
#Şanlıurfa
#PKK
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