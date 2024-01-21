MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB tarafından yapılan açıklamada
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"
denildi.
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#terörist
16 saat önce