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Gündem

MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan bir kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, ''Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadelerine yer verildi.

10:29 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahraman Mehmetçik hudutlarda geçit vermiyor

Kahraman Mehmetçik hudutlarda geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığı kahraman Mehmetçiğin deprem bölgesinde olduğu kadar hudutlarda da görev aldığını belirterek yaptığı paylaşımda, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışan bir kişinin yakalandığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Kahraman Mehmetçiğin deprem bölgesinde devam eden mücadelesi hudutlarımızda da sürüyor.


Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.


Yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadelerine yer verildi.


#MSB
#Yunanistan
#Türkiye
#bir kişi
#yakalama
1 saat önce
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MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan bir kişi yakalandı
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