MSB: Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan bir kişi yakalandı

Kahraman Mehmetçik hudutlarda geçit vermiyor
Milli Savunma Bakanlığı kahraman Mehmetçiğin deprem bölgesinde olduğu kadar hudutlarda da görev aldığını belirterek yaptığı paylaşımda, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışan bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Kahraman Mehmetçiğin deprem bölgesinde devam eden mücadelesi hudutlarımızda da sürüyor.
Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadelerine yer verildi.